Ello. Da Regione 100 mila euro per riqualificare il centro di raccolta rifiuti

L’intervento interesserà il centro di raccolta di via della Boggia con lavori per migliorare sicurezza, viabilità interna e gestione delle acque meteoriche

Giacomo Zamperini: “Con questo emendamento diamo una risposta concreta a un’esigenza sentita dal Comune di Ello”

ELLO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un emendamento all’Assestamento di Bilancio 2026-2028 che destina 100 mila euro al Comune di Ello per la riqualificazione e la messa in sicurezza del centro di raccolta rifiuti di via della Boggia. Il provvedimento è stato presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

Le risorse regionali contribuiranno a finanziare un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all’adeguamento dell’impianto sotto il profilo della sicurezza e della conformità normativa. Il progetto prevede una riorganizzazione degli spazi, la realizzazione di una rampa per separare l’ingresso dall’uscita dei veicoli, con l’obiettivo di migliorare la viabilità interna, e l’adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

“Con questo emendamento diamo una risposta concreta a un’esigenza sentita dal Comune di Ello, sostenendo un intervento che renderà il centro di raccolta più sicuro, moderno ed efficiente per cittadini e operatori. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e, in particolare, il vicesindaco Danilo Riva, che ha seguito con determinazione questo percorso. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere vicina ai territori, finanziando opere che migliorano i servizi e la qualità della vita delle comunità locali”, afferma Zamperini.

Soddisfazione viene espressa anche dal vicesindaco di Ello, Danilo Riva, che sottolinea come il contributo consentirà di realizzare “un intervento atteso e necessario”, migliorando “la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza di un servizio essenziale per la nostra comunità”. Riva ringrazia quindi il consigliere regionale Giacomo Zamperini “che ha reso possibile questo risultato” e evidenzia l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali “per dare risposte concrete ai territori e ai cittadini”. Secondo il vicesindaco, il finanziamento rappresenta inoltre “un’opportunità significativa per il Comune di Ello” e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare i servizi pubblici e la qualità delle infrastrutture a disposizione della comunità.