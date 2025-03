Festa di Primavera a Cassago Brianza

Un evento per celebrare la nuova stagione e la bellezza del paesaggio agricolo brianzolo

Appuntamento a domenica 30 marzo

CASSAGO BRIANZA – Sta per arrivare un evento dedicato alla celebrazione della nuova stagione e alla bellezza del paesaggio agricolo brianzolo. Con l’arrivo della primavera non sbocciano solo i fiori, ma anche una serie di eventi. Domenica 30 marzo, a Cassago Brianza, si terrà la Festa di Primavera, organizzata dal Comune di Cassago in collaborazione con la Coop Soc Liberi Sogni. L’iniziativa fa parte del progetto “Album – Brianza Paesaggio Aperto”, cofinanziato da Lario Reti Holding e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Sarà un’opportunità unica per scoprire i prodotti delle aziende agricole locali e godersi un momento di relax gustando del buon cibo nell’area ristoro. Non mancheranno laboratori creativi e intrattenimenti musicali pensati per bambini e famiglie.

A partire dalle 11:30, sarà possibile esplorare le bancarelle di produttori agricoli e hobbisti, allestite presso il Parco Rus Cassiciacum e la piazza della Chiesa. Durante l’intera giornata, le associazioni musicali animeranno l’evento con performance dal vivo, offrendo anche ai più piccoli l’opportunità di provare gli strumenti e partecipare a divertenti jam session d’improvvisazione.

Sono previsti anche due laboratori pensati per bambini e famiglie. Dalle 11:30 alle 17, si terrà il laboratorio “Dall’uovo alla pasta fresca”, un’opportunità per grandi e piccini di mettersi alla prova nella preparazione di deliziose tagliatelle, impastando e creando insieme.

Dalle 14:30 alle 16:30 si svolgerà invece il laboratorio “Bon-bon per passerotti”, organizzato insieme ai ragazzi del SEC 23893 – Spazio educativo di Cassago. In questa attività, i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare piccole mangiatoie per uccelli da portare a casa come souvenir creativi e utili.

Inoltre, a rendere ancora più speciale la giornata ci sarà una dimostrazione di tombolo e merletto, un’opportunità per riscoprire questa affascinante e raffinata arte della tessitura tradizionale.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 6 aprile.