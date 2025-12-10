Fine settimana di grandi eventi natalizi a Bosisio Parini

Successo sabato sera per il concerto di Natale con Note in Trio

In tanti all’accensione dell’albero in Piazza

BOSISIO PARINI – A Bosisio Parini il fine settimana appena trascorso è stato animato da due importanti appuntamenti nel segno della musica, della condivisione e della tradizione.

Sabato 6 dicembre, nella suggestiva Cripta di Sant’Anna, numerose persone si sono riunite per assistere al tradizionale Concerto di Natale, offerto dall’Amministrazione Comunale. Alla serata erano presenti il Sindaco Paolo Gilardi, il Vicesindaco Walter Gaiardoni, l’Assessore Elena Riva e il Capogruppo Francesco Orso, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni verso la vita culturale del paese.



Protagonista musicale dell’evento è stato il gruppo Note in Trio, che con straordinaria sensibilità artistica ha incantato il pubblico. Le loro interpretazioni, eleganti e coinvolgenti, hanno riempito la Cripta di un’atmosfera magica, perfetta per inaugurare il periodo più luminoso dell’anno. Un momento vissuto con grande partecipazione e calore, che ha saputo unire la comunità attraverso l’armonia della musica.

Lunedì 8 dicembre è stato invece il giorno dell’attesissima accensione dell’Albero di Natale in piazza Precampel, un appuntamento curato con grande impegno dalla Banda dei Genitori, che ha animato l’intera giornata con attività, giochi e momenti di aggregazione aperti a tutti.

Nel tardo pomeriggio, tra emozione e canti natalizi, i bambini si sono esibiti davanti all’ Albero, rendendo l’atmosfera ancora più speciale e autentica.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Paolo Gilardi e l’Assessore Elena Riva, che hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Banda dei Genitori per la dedizione e prezioso lavoro svolto a favore della comunità.