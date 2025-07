Frana all’ex cava di Alpetto: “Il sopralluogo non ha evidenziato criticità”

Immediate verifiche di Holcim Italia, Vigili del Fuoco e Comune di Cesana

“Si è trattato di un parziale e contenuto distacco di roccia dovuto al maltempo”

CESANA BRIANZA – Nessuna criticità e nessun allarme è emerso dal controllo effettuato nella mattinata del 7 luglio presso l’area dell’ex miniera di Alpetto a seguito della segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco per timore di possibili smottamenti.

“Si è trattato dello scivolamento di una lastra di materiale dal fronte nel settore centrale della miniera. Il materiale scivolato è rimasto all’interno del primo vallo di contenimento senza interessare aree all’esterno e senza originare pericoli a persone, cose o infrastrutture” hanno fatto sapere da Holcim Italia.

A seguito del giro di controllo a cui hanno partecipato i Vigili del fuoco, Holcim Italia e il Comune di Cesana Brianza e del successivo sopralluogo con il geotecnico incaricato da Holcim Italia, seguito, in tarda mattinata, da un volo di verifica dall’alto con elicottero da parte dei vigili del fuoco, si è confermata l’assoluta l’assenza di pericoli per persone, cose o infrastrutture.

“Si è trattato di un parziale e contenuto distacco di roccia dovuto al maltempo che in questi giorni ha causato molti episodi di questo tipo nell’area del comasco, del milanese e del lecchese. Holcim Italia ribadisce l’area è stata adeguatamente recuperata e messa in sicurezza come previsto nel Progetto di sistemazione finale dell’area approvato dalla Regione Lombardia e da tutti gli Enti competenti e come previsto dalla normativa vigente”.