Fumetti e videogiochi per “Como Fun”: a Erba la fiera del divertimento

A Lariofiere di Erba fumetti, videogame, cosplay e tanto altro per “Como Fun”

Stand, attività e show dal vivo, gadget, manga e giochi da tavolo

ERBA – Fumetti, videogiochi, cosplay, giochi a tavolo e personaggi noti del mondo dell’intrattenimento: alla prima edizione di Como Fun a Lariofiere di Erba c’è stata una colorata invasione di persone e personaggi.

Como Fun ha occupato per intero i tre padiglioni. In uno sono presenti molti stand i fumetti, gadget e chinchaglierie, in un secondo c’è la zona retro, con i cabinati anni 80/90, diversi modellini lego in esposizione e pure in ring di Wrestling. Nel terzo ci sono ancora videogames, quelli attuali, con diverse consolle “free to play”.

I partecipanti alla fiera potranno così giocare ai giochi di un tempo coi vecchi cabinati a bar, oppure a quelli più recenti, e tutto gratuitamente. Presenti anche diversi fumettisti di fama internazionale che sono a disposizione per sketch e commission. Tra i vari stand è possibile anche incontrare diversi cosplay di personaggi di serie animate o fumetti, colorati e divertenti.

A livello di ospiti, oggi alle 17.30 salirà sul palco Cristina D’Avena, con la solita energia, mentre domenica sarà il turno di Giorgio Vanni (h. 15) e del creativo Giovanni Muciaccia (h. 17.30).

Como Fun è aperta sabato 15 e domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 10. Informazioni ulteriori su programma e ospiti si possono trovare sul sito www.comofun.it.