Gabriele e i suoi amici portano la loro musica nella Rsa di Oggiono

Hanno animato la mattinata riempiendo l’aria di melodie e divertimento

OGGIONO – “‘Gèmmea l’aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l’odorino amaro senti nel cuore…’ così inizia ‘Novembre’ di Giovanni Pascoli. Nei giorni scorsi il sole splendeva, le nostre montagne si stagliavano in tutta la loro maestosità sullo sfondo del cielo azzurro e la rinomata ‘Estate di San Martino’ si è manifestata, ammantandosi dei suoi meravigliosi colori”.

A raccontare la nuova visita in una Rsa per portar gioia con la musica è, ancora una volta, il Maestro Gabriele Bolis: “Marika Gandolfi e Giulia Marcolini, animatrici piene di vita e iniziative, hanno invitato, lo scorso 14 novembre, gli ormai ‘Amici’ degli ospiti della Rsa ‘Dr Luigi e Regina Sironi’ di Oggiono”.

Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini con i loro strumenti e le loro voci, hanno animato la mattinata, riempiendo l’aria di melodie e divertimento, riportando ricordi e accendendo sorrisi: “‘Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe ‘innamorarsi’ del tuo sorriso’ diceva Gabriel Garcìa Màrquez”. “Gabriele e i suoi amici” sono ben decisi a non scordarlo mai.