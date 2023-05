Galbiate celebra la giornata mondiale della Croce Rossa

Bandiera esposta fuori dal Municipio, che verrà illuminato di rosso nella notte tra l’8 e il 9 maggio

Il grazie del Comune alla Croce Rossa di Galbiate per l’attività svolta sul territorio

GALBIATE – La bandiera esposta fuori dal Comune, illuminato di rosso nella notte tra l’8 e il 9 maggio. L’amministrazione comunale galbiatese ha deciso di omaggiare così la Croce rossa di Galbiate in occasione della giornata mondiale del sodalizio, fissata per l’8 maggio, giorno di nascita del fondatore Henri Dunant.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Anci e Cri in merito all’esposizione delle bandiere sul palazzo municipale dall’8 al 14 maggio – fa sapere il sindaco Piergiovanni Montanelli che ieri ha ricevuto la bandiera dal presidente della Cri Galbiate Giuseppe Spreafico. Con questi semplici gesti vogliamo richiamare l’attenzione “sul legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce Rossa e le amministrazioni comunali unite nelle attività di supporto e vicinanza ai più vulnerabili”, come ricordato da Antonio Decaro e Rosario Valastro”.

I numeri del 2022

Nel 2022 la Cri Galbiate si è distinta per 598 servizi di trasporto sanitario semplice che hanno impegnato 2000 ore di attività dei volontari e 404 servizi di emergenza con 1700 ore di volontariato. Da non dimenticare le 1600 ore svolte al centralino e in segreteria, a cui si aggiungono la presenza e l’assistenza alle numerose manifestazioni sportive e non con equipaggi dedicati intere giornate.

“Rinnovando i complimenti per l’attività svolta esprimo un sincero ringraziamento a tutti i volontari Cri ed un invito a tutti i cittadini a sostenere le iniziative della Croce Rossa e soprattutto a rendersi disponibili ad entrare in questo indispensabile gruppo di volontariato”