Sabato l’inaugurazione del restauro della chiesa di Caribbio a Galbiate

Visitabile la mostra “Carribbio: una storia a memoria”

GALBIATE -Sabato 11 settembre, si svolgerà l’inaugurazione del restauro della Chiesa di Santa Maria Nascente del Caribbio di Galbiate.

Il restauro è stato portato avanti dalla Parrocchia di Galbiate anche grazie alla partecipazione del progetto di restauro al Bando del Gal 4 Parchi Lecco-Brianza che ha permesso di finanziare parzialmente il restauro della chiesetta in modo da farle riprendere ed ampliare la funzione sociale dell’edificio.

Un aggiudicazione di oltre 50.000 euro, con cui la Parrocchia San Giovanni Evangelista ottiene il finanziamento per eseguire un intervento di restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria Nascente al Carribbio, nel Comune di Galbiate, ha dato il via ai lavori di recupero. La campana è stata oggetto di un intervento di restauro specifico, che ha permesso di riscoprine il valore storico e artistico per la comunità.

Avviate le operazioni di restauro conservativo delle superfici esterne, è stata rinvenuta la colorazione originaria della facciata principale; così in accordo con il funzionario della Soprintendenza, Arch. Sintini, tale colorazione è stata riproposta su tutto il prospetto, valorizzando in questo modo l’intero edificio.

La Chiesa è tradizionalmente un luogo di devozione popolare, fortemente legata al territorio. Ad esempio, nel mese di maggio viene esposta la statua di Maria Bambina, donata nel 1905, e si recita per tutto il mese il rosario. Inoltre, l’8 settembre ricorre la festa di Santa Maria Nascente, con una grande festa che coinvolge tutto il rione.

In occasione delle riapertura della chiesa dedicata a Santa Maria Nascente, appena restaurata, dall’8 settembre è visitabile nella sacrestia del luogo di culto al Carribbio di Galbiate la mostra “Carribbio: una storia a memoria”.

Si tratta di una ricerca voluta dal Parco Monte Barro e affidata al Museo Etnografico dell’Alta Brianza in considerazione degli aspetti interessanti di storia sociale che emergono da vari documenti ed in particolare dalle testimonianze degli ultimi abitanti della zona.

Per questo, oltre ad illustrare che cos’è la ricerca etnografica, l’esposizione presenta tracce significative della vita quotidiana e dei lavori che si svolgevano nei cortili del Carribbio, oltre che della devozione popolare che si manifestava nella chiesa costruita nel 1620 sul modello della Santa Casa di Loreto. La mostra, curata da Massimo Pirovano, promossa in collaborazione con la Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro di Galbiate e il Comune di Galbiate, sarà visitabile negli orari di apertura della chiesa