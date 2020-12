Galbiate: il Babbo Natale della Croce Rossa fa visita ai bimbi dell’asilo

L’iniziativa natalizia della Croce Rossa di Galbiate per gli alunni

Segnalibro portafortuna per i più grandi, caramelle ai bimbi dell’asilo

GALBIATE – Missione ‘Natale’ per i volontari della Croce Rossa di Galbiate, in campo per i più piccoli.

“Quest’anno in cui abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, ne abbiamo voluto conservare una, quella di rendere felici, anche per un momento, i bambini nel ricevere un regalo pur semplice che esso sia” spiegano dall’associazione

I volontari hanno donato ai bimbi un gufetto porta fortuna, da utilizzare come segnalibro, consegnato ai bambini delle scuole elementari; le caramelle gommose donate ai bambini dell’asilo con l’aiuto di Babbo Natale, accolto con melodiosi canti e letterine di ringraziamento.

“Ringraziamo tutti per il calore e il supporto economico ricevuto nel corso dell’anno” scrivono i volontari augurando a tutti un Buon Natale e Sereno anno nuovo