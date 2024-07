Galbiate. Truffe agli anziani, il sindaco: “Fate attenzione”

Tentativi di raggiro sempre più frequenti in paese, ma la popolazione è attenta

“Determinanti gli incontri organizzati in collaborazione con le forze dell’ordine, così come la campagna con Lino Banfi”

GALBIATE – “Continuano i tentativi di truffa nella città di Galbiate (finti tecnici, finte estetiste, finti carabinieri o poliziotti ecc…), ma fortunatamente non sono andati a buon fine”. Queste le parole del sindaco Piergiovanni Montanelli rispetto ai tentativi di raggiro che stanno interessano il paese nell’ultimo periodo, un fenomeno sempre più diffuso e attuale che prende di mira le persone anziane e vulnerabili.

Nei casi recentemente segnalati, le persone prese di mira hanno “fatto tesoro” delle informazioni apprese nel corso degli incontri che l’Amministrazione ha organizzato in collaborazione con le Forze dell’ordine.

“Un sincero ringraziamento alla Stazione dei Carabinieri di Olginate e al Comandante in particolare per la costante vicinanza al territorio e la disponibilità – così il primo cittadino -.Penso che la formazione e l’informazione sulla materia siano fondamentali, ma sono altrettanto convinto che molti anziani non siano soliti usare social o altre forme di comunicazione digitale”.

“Un grande riscontro che ha portato la popolazione ad essere più attenta a queste truffe è stata la campagna di comunicazione dell’Arma dei Carabinieri con il celebre attore Lino Banfi. Mi rivolgo a tutti coloro che vedranno questo messaggio. Cari figli, se avete genitori anziani parlategliene. Cari nipoti mostrate il video ai vostri nonni. Cari tutti, se avete un vicino di casa particolarmente vulnerabile bussate alla sua porta. Diffidate di chi vi chiede soldi, gioielli o informazioni personali. In caso di dubbio chiamate il 112 – conclude Montanelli -.Sono sicuro di poter contare sulla collaborazione di molti galbiatesi cui va sin da ora tutta la mia stima e gratitudine. Galbiate città amica delle persone oneste ed educate, questa è la sfida che vorrei costruire insieme a tutti voi”.