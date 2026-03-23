Garbagnate Monastero. 700mila euro per la riqualificazione della palestra comunale

Da Regione stanziati 21 milioni di euro per 38 strutture in tutta la Lombardia

Giacomo Zamperini: “Sul Bione più slogan che risultati, Lecco perde un’occasione”

GARBAGNATE MONASTERO – Un finanziamento da 700mila euro per la riqualificazione della palestra comunale di Garbagnate Monastero. È quanto previsto nell’ambito del Bando Impianti Sportivi 2025 – Linea 2 “Grandi interventi” promosso da Regione Lombardia, che ha stanziato complessivamente 21 milioni di euro per 38 impianti sportivi pubblici sul territorio regionale.

Per la provincia di Lecco, le risorse sono state destinate al Comune di Garbagnate Monastero con l’obiettivo di intervenire sulla struttura esistente, migliorandone sicurezza e funzionalità.

A commentare il risultato è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini: “Grazie al sindaco di Garbagnate Monastero Mauro Colombo, con il quale ci siamo sentiti telefonicamente. Questo risultato è il frutto di un lavoro serio e puntuale portato avanti dalla sua amministrazione comunale. Uno sforzo tecnico impegnativo, che però ha portato i suoi frutti. Un impianto sportivo come quello di Garbagnate Monastero merita certamente di essere rigenerato e di stare al passo coi tempi: grazie a questo intervento potrà diventare un punto di riferimento per le associazioni sportive ed un centro attrattivo non solo per il Comune, ma per tutto il territorio”.

Zamperini ha inoltre sottolineato come anche altri Comuni lecchesi abbiano presentato progetti ritenuti idonei: “Proprio per questo ritengo fondamentale che Regione Lombardia continui ad investire con decisione sugli impianti sportivi dei territori, valutando anche la possibilità di finanziare, in futuro, gli interventi che oggi non hanno trovato copertura per esaurimento delle risorse”.

Non sono mancate le critiche al Comune di Lecco: “Esprimo, invece, profondo dispiacere per il comune capoluogo che è fanalino di coda nella graduatoria, risultando 193esimo senza alcuna possibilità di ottenere il finanziamento. Dopo gli annunci e le relative polemiche legate al progetto per rilanciare il centro sportivo del Bione, ci saremmo aspettati più lavoro e meno slogan elettorali – ha dichiarato Zamperini -. L’Amministrazione comunale di Lecco, guidata dal sindaco Gattinoni, ha perso un’altra occasione per portare in città risorse importanti per lo sport, anziché annunciare solo a parole che ben 24 milioni di euro saranno destinati al Bione, con una compartecipazione dei privati di soli 2 milioni di euro. Lecco merita di più”.