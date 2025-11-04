Garbagnate Monastero: ripristinati il pozzo e il serbatoio Prandonici

Grazie a un investimento dal valore di 600.000 euro

Queste due importanti strutture tornano a servire il paese

GARBAGNATE MONASTERO – Sono terminate in questi giorni le opere che hanno portato Lario Reti Holding a ripristinare il pozzo e il serbatoio Prandonici a Garbagnate Monastero. I lavori, iniziati a settembre 2024, hanno consentito di riattivare gli impianti, dotando l’abitato di una nuova fonte di approvvigionamento idrico.

Il pozzo ed il serbatoio Prandonici, realizzati negli Anni ’90, risultavano inutilizzati dal 2016 a causa della presenza di ferro e manganese nell’acqua, in quantità non conformi ai limiti di legge. Le opere hanno portato all’installazione di nuovi impianti di potabilizzazione altamente tecnologici, automatizzati e controllati da remoto, in grado di ridurre la presenza di tali metalli.

Grazie all’investimento – dal valore di circa 600.000 euro – è stato possibile ridurre la dipendenza idrica del paese dall’Acquedotto Brianteo, che ha origine dal Lario e dal Potabilizzatore di Valmadrera, garantendo una maggior flessibilità nella gestione della rete di distribuzione comunale, anche a fronte di eventuali emergenze o disservizi.

Contestualmente, in caso di necessità i Comuni posti a valle di Garbagnate Monastero avranno maggiori disponibilità idriche dall’Acquedotto Brianteo e, in generale, sarà

possibile ridurre il prelievo di acqua dal Lario, con conseguente ulteriore riduzione dei

consumi energetici per il Potabilizzatore di Valmadrera.