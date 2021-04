Galbiate e La Londe-les-Maures al loro ventesimo anniversario di gemellaggio

Venerdì i francesi ‘ospiti’ della serata on line alla scoperta di Galbiate

GALBIATE – Un’amicizia lunga 20 anni quella tra Galbiate e la Londe-les-Maures che quest’anno festeggiano il loro ventesimo anniversario di gemellaggio.

Una ricorrenza che quest’anno non può essere salutata di persona a causa del Covid e così i due gruppi hanno deciso di incontrarsi almeno on line, in due serate organizzate sulla piattaforma Zoom.

Dopo il ‘viaggio’ alla scoperta del comune francese, questo venerdì sarà la volta dell’Associazione Gemellaggi Galbiate ospitare gli amici gemelli in un tour virtuale del paese brianzolo. Nel corso della serata saranno presentati video e fotografie che illustreranno alcuni luoghi particolarmente interessanti di Galbiate.

PER PARTECIPARE

VENERDÌ 23 APRILE alle ore 21

Alla scoperta di Galbiate

https://us02web.zoom.us/j/89328748263

ID riunione: 893 2874 8263

Passcode: GALBIATE