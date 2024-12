Giubileo 2025. Nasce il “Bocciolo della Rosa” pellegrinaggio tra Lecco, Como e Monza

Giro ad anello di 90 km con partenza e arrivo a Cassago Brianza attraversando 20 comuni delle province di Monza, Lecco e Como

Il percorso è proposto dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino ed è una versione ridotta del Cammino di Sant’Agostino

CASSAGO BRIANZA – In vista del Giubileo 2025, nasce il Bocciolo della Rosa, un’esperienza pellegrina breve ma intensa che attraversa i suggestivi paesaggi della Brianza e del Triangolo Lariano, combinando spiritualità, natura e sostenibilità. Proposto dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino, il percorso si sviluppa lungo un tracciato ad anello di 90 km, suddiviso in cinque giorni di cammino, con partenza e arrivo a Cassago Brianza (Rus Cassiciacum), località storicamente legata alla conversione di Sant’Agostino.

Questo itinerario rappresenta una versione ridotta del Cammino di Sant’Agostino, rendendo il pellegrinaggio accessibile a chi desidera un’esperienza significativa nell’Anno Giubilare ma con una durata contenuta. Il Bocciolo della Rosa permette di attraversare venti comuni delle province di Monza, Lecco e Como, toccando santuari mariani, ville storiche e luoghi di devozione unici. Tra le tappe imperdibili spicca la Basilica di San Pietro al Monte a Civate, considerata una delle mete di fede più rilevanti del Nord Italia.

Il cammino, pensato per essere “lento e sostenibile”, si adatta a pellegrini di ogni livello, grazie alla presenza di strutture di accoglienza, punti ristoro e pernottamento lungo il percorso, nonché alla vicinanza con le linee ferroviarie Trenord. Disponibile dal 1° gennaio 2025 e fruibile per tutto l’Anno Giubilare, il Bocciolo della Rosa si inserisce nella scia dei cammini brevi del Nord Italia, come il Cammino di Oropa e la Via degli Dei, consolidando la proposta di esperienze spirituali e naturalistiche in Lombardia.

Tra i temi simbolici di questo pellegrinaggio emergono l’arte romanica e le Ville di Delizia dell’Alta Brianza, senza dimenticare la forte devozione mariana che permea il percorso. Le edicole votive e le cappelle disseminate lungo il tragitto offrono momenti di riflessione e preghiera, con la possibilità di vidimare la Credenziale del Pellegrino in cinque santuari dedicati alla Vergine Maria.

Non manca, inoltre, un richiamo alla modernità: a Erba, i pellegrini potranno visitare la sede di Radio Maria, straordinariamente aperta per l’occasione, un’esperienza che arricchirà ulteriormente il cammino per chi intraprende il percorso con motivazioni devozionali mariane.

Il Bocciolo della Rosa non è solo un pellegrinaggio, ma un viaggio attraverso storia, fede, arte e paesaggi che rendono unica la Lombardia, offrendo un’opportunità imperdibile per vivere il Giubileo in modalità green e consapevole.

Il percorso pellegrino del Bocciolo della Rosa è concepito ad anello, con partenza e arrivo a Cassago Brianza-Rus Cassiciacum, secondo il seguente itinerario (90 km totali):

1. Cassago Brianza (LC) – Monguzzo (CO) 17 km

2. Monguzzo (CO) – Caslino d’Erba (CO) 18 km

3. Caslino d’Erba (CO) – Valmadrera (LC) 15 km

4. Valmadrera (LC) – Pusiano (LC) 14 km

5. Pusiano (LC) – Cassago Brianza (LC) 26 km

Sul sito internet www.camminodiagostino.it sono fornite tutte le informazioni relative all’accoglienza, sia per il soggiorno e per il pranzo-cena del pellegrino, con tutti gli aspetti logistici necessari. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, i pellegrini potranno dunque disporre di una nuova esperienza di cammino, nel cuore più verde della Lombardia.

Questi i luoghi di fede ove sarà possibile vidimare la Credenziale del pellegrino:

• Santuario della Madonna della Noce – Inverigo (CO)

• Santuario della Madonna di Lourdes – Monguzzo (CO)

• Santuario della Madonna di San Calocero – Caslino d’Erba (CO)

• Santuario della Madonna di San Martino – Valmadrera (LC)

• Santuario della Madonna della Neve – Pusiano (LC)

• Chiesa dei SS. Giacomo e Brigida, Rus Cassiciacum – Cassago Brianza (LC)