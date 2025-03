Grande festa a Rogeno per i cento anni di Maria Nelli

E’ la terza centenaria del paese. La centenaria ha ricevuto la visita del sindaco

ROGENO – Cento candeline per Maria Nelli, la terza centenaria di Rogeno. Abitante a Maggiolino, ha raggiunto l’invidiabile traguardo lo scorso 14 marzo. Per celebrare questo speciale compleanno, l’Amministrazione comunale ha voluto fare visita alla donna direttamente nella sua abitazione. Erano presenti il sindaco Matteo Redaelli, l’assessore ai Servizi sociali Giancarla Pedrali, il parroco Don Gianni dell’Oro, insieme ad alcuni parenti della centenaria rogenese.

“La signora Maria, conosciuta da tutti come Pina, è ancora lucidissima e ha rivelato il suo segreto di longevità. Guarda ogni giorno i programmi in TV, con una particolare passione per la Ferrari. Secondo quanto raccontato dalla figlia, in casa è ancora completamente autonoma e anche in cucina dà una mano ai fornelli – continua il sindaco di Rogeno – Ci siamo salutati con una stretta di mano, promettendoci un arrivederci al più tardi per Natale, in occasione della tradizionale consegna del panettone”.

Con la sua tempra di ferro, la signora Maria ha strappato al sindaco Redaelli la promessa che, come negli ultimi anni, sarà proprio lui a consegnarle personalmente il tradizionale dolce natalizio. “Gli auguri per questo straordinario compleanno giungano alla signora Nelli da tutta la comunità” conclude il sindaco.