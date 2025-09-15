Grande successo per la Giornata del Piccolo Volontario a Bosisio Parini

Una giornata di formazione, gioco e divertimento per avvicinare i più piccoli al mondo della Protezione Civile

BOSISIO PARINI – È stata un vero successo la Giornata del Piccolo Volontario organizzata ieri, domenica 14 settembre, presso il precampel di Bosisio Parini. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di bambini e famiglie, coinvolti in attività educative e dimostrative pensate per insegnare ai più piccoli come comportarsi in caso di emergenza e come riconoscere e affrontare i pericoli che possono presentarsi nella vita quotidiana.

L’evento, promosso dai gruppi di Protezione Civile del territorio, ha coinvolto attivamente gruppi comunali di Bosisio Parini, Cassago Brianza, Annone Brianza, Bulciago, oltre al gruppo di Protezione Civile della Croce Verde Bosisio. Una collaborazione preziosa, che ha permesso di creare un percorso ricco di esperienze per i giovani partecipanti.

Tra le attrazioni più apprezzate della giornata la tenda fumo, che ha simulato un incendio per insegnare ai bambini a orientarsi e mantenere la calma in situazioni di scarsa visibilità; l’idrovora, utilizzata per dimostrare come si interviene in caso di alluvione per drenare l’acqua da aree allagate; un percorso a ostacoli, pensato per sviluppare agilità, collaborazione e spirito di squadra, valori fondamentali nel mondo del volontariato.

Alla manifestazione era presente anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Costa Masnaga, guidata dal maresciallo Cefalo, che ha illustrato ai bambini l’importanza del rispetto delle regole e del ruolo delle forze dell’ordine nelle situazioni di emergenza.

La giornata ha visto anche la presenza istituzionale del sindaco di Bosisio Parini Paolo Gilardi, del sindaco di Cassago Brianza Roberta Marabese, del sindaco di Bulciago Luca Cattaneo, e di Annone Brianza Luca Marsigli, insieme al consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile Antonio Pasquini, a testimonianza del forte sostegno delle amministrazioni locali verso iniziative che uniscono educazione civica e coinvolgimento sociale.

A tutti i volontari impegnati nell’organizzazione è stato offerto il pranzo come segno di riconoscenza per l’impegno dimostrato e, nel pomeriggio, è intervenuto il Gruppo di Protezione Civile di Lomagna con l’unità cinofila. A conclusione, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a tutti i piccoli volontari, emozionati e orgogliosi del percorso svolto.

Il coordinatore del gruppo comunale di Bosisio Parini, Roberto Fumagalli, ha commentato con entusiasmo l’esito della giornata: “Siamo molto soddisfatti del successo di questa giornata. Il nostro scopo era quello di avvicinare i più piccoli alle attività di Protezione Civile, facendogli capire l’importanza dell’essere volontario. Ci auguriamo che, attraverso manifestazioni come questa, anche gli adulti possano trovare entusiasmo partecipativo. Siamo aperti ad accogliere tutti coloro che vorranno darci una mano. Ringrazio l’Amministrazione comunale e il sindaco Paolo Gilardi per l’aiuto organizzativo dato, oltre che tutti i gruppi di Protezione Civile presenti”.

Anche il Sindaco di Bosisio Parini, Paolo Gilardi, ha espresso grande soddisfazione: “Una giornata fantastica, che ha saputo coinvolgere e divertire tanti bambini. Il merito va ai numerosi volontari presenti. Ringrazio sentitamente i gruppi di Protezione Civile partecipanti, in particolare quello di Bosisio che sta dimostrando grande rinnovamento. Un ringraziamento anche ai colleghi sindaci che hanno voluto essere presenti”.

Una giornata all’insegna della prevenzione, della formazione e del gioco, che ha saputo trasmettere valori importanti come la solidarietà, il coraggio e il senso civico.