Grande successo sulla sponda di Bosisio per la tradizionale Festa di Pusiano

Centinaia di visitatori e cittadini si sono radunati sul lungolago per la Festa di Pusiano

BOSISIO PARINI – Una serata magica quella di ieri, lunedì, sul lungolago di Bosisio, dove centinaia di visitatori e cittadini si sono radunati per vivere l’incanto della tradizionale Festa di Pusiano, culminata con il tanto atteso spettacolo pirotecnico, organizzato dal Comune di Pusiano in collaborazione con l’Associazione Amici di Santa Maria.

L’area Precampel si è trasformata in un vivace punto di ritrovo: la Pro Loco ha accolto con entusiasmo i partecipanti offrendo cibo, musica e balli, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutte le età.

Momento clou della serata, lo spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo sopra il lago, regalando emozioni e applausi. Un’esperienza ancora più suggestiva per i 40 fortunati che hanno potuto ammirare i fuochi direttamente dal battello, cenando a bordo mentre l’imbarcazione navigava placida al centro del lago.

Presente sull’imbarcazione anche l’assessore Elena Riva, che ha commentato con entusiasmo: “Vivere i fuochi d’artificio dal cuore del lago è stato emozionante. Un’esperienza che valorizza il nostro territorio e dimostra quanto le tradizioni possano unire e coinvolgere la comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che con passione e impegno stanno collaborando per la perfetta riuscita della festa: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

“Voglio inoltre sottolineare il contributo del Comune di Bosisio, che ha messo a disposizione diversi agenti di Polizia Locale per garantire la sicurezza durante la manifestazione. La loro presenza ha permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, con grande ordine e tranquillità”.

Dietro le quinte, grande impegno da parte dei volontari della Pro Loco, guidati come sempre dalla Presidente Rita Castelnuovo, da anni in prima linea nell’organizzazione dell’evento: “Ogni anno questa festa è una sfida, ma anche una grande emozione. Vedere tanta partecipazione ci ripaga di tutto l’impegno. È una gioia contribuire a tenere viva una tradizione che appartiene a tutti noi. E ricordo a tutti che la festa non è ancora finita: vi aspettiamo ancora per trascorrere insieme altre bellissime serate all’insegna della convivialità e del buon cibo nei giorni 8, 9, 10, 14 e 15 agosto!”.

GALLERIA FOTOGRAFICA