Guasto ai passaggio a livello, mattinata di ritardi per il Besanino

Ritardi e cancellazioni sulla linea Milano Lecco via Molteno e sulla Como-Lecco

La causa è il guasto ad alcuni passaggio a livello tra Valmadrera e Oggiono

VALMADRERA – Parte male la settimana per gli utenti del Besanino, la linea ferroviaria Milano-Lecco via Molteno, con problemi anche sulla linea tra Como e Lecco: a causa del guasto ad alcuni passaggi a livello tra Valmadrera e Oggiono, si sono verificati ritardi e cancellazioni fin dalla prima mattinata di lunedì.

Al lavoro i tecnici di Rfi per riparare il problema, risolto intorno alle 9. Nel frattempo si sono verificati disagi alla circolazione ferroviaria a partire dalla soppressione dei treni per Como delle 6.18 e quello da Como per Lecco delle 7.43 sostituito con l’istituzione di bus navetta

Ritardi importanti per il treno partito alle 6.55 a Lecco per Milano Porta Garibaldi (43 minuti di ritardo) e che ha concluso la sua corsa a Monza, seguito dal treno delle 7.34 partito da Lecco (38 minuti) che si è dovuto fermare temporaneamente alla stazione di Valmadrera.

Cancellato il treno previsto dalle 8.07 da Lecco per Milano Porta Garibaldi. Strascichi della vicenda si sono verificati anche dopo le 9 con ritardi di minore entità e restrizioni.