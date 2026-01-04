I dati demografici del 2025, a Bosisio Parini 11 nuovi nati e 21 matrimoni. Il sindaco: “Non solo numeri, ma storie di vita”

Dato positivo anche per il saldo migratorio (+6) con 144 iscrizioni e 138 cancellazioni

Il sindaco Paolo Gilardi: “Continueremo a lavorare per rafforzare i servizi, sostenere le giovani coppie, valorizzare il territorio e rendere Bosisio Parini un luogo sempre più accogliente, solidale e attento ai bisogni di tutte le generazioni”

BOSISIO PARINI – Come ormai da tradizione di inizio di un nuovo anno, Paolo Gilardi, sindaco di Bosisio Parini, condivide i principali dati demografici relativi all’anno solare 2025 di Bosisio Parini: “Ci aiutano a leggere con chiarezza l’evoluzione della nostra comunità e a riflettere”, spiega il primo cittadino.

Pubblichiamo di seguito l’analisi condotta dal sindaco.

Il saldo naturale registra un valore negativo (–25), con 11 nuovi nati a fronte di 36 decessi. È un dato che rispecchia una tendenza diffusa in molti comuni italiani e che richiama l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione e sulla necessità di continuare a sostenere le famiglie, la natalità e i servizi alla persona.

Accanto a questo, il saldo migratorio è positivo (+6): 144 iscrizioni e 138 cancellazioni. Questo elemento, seppur contenuto, indica che Bosisio Parini mantiene una buona capacità di attrazione e di tenuta, segno di una qualità della vita apprezzata e di un territorio ancora vitale.

Il saldo totale dell’anno si attesta quindi a –19 residenti, portando la popolazione complessiva a 3.229 abitanti, di cui 1.618 uomini e 1.611 donne. Un numero sostanzialmente stabile, che conferma l’equilibrio demografico del nostro Comune pur in un contesto di sfide strutturali.

Un dato particolarmente significativo riguarda i matrimoni: 21 celebrazioni complessive, di cui 19 civili e 2 religiose. Si tratta di un dato che non va interpretato in valore assoluto, ma correttamente contestualizzato. L’elevato numero di matrimoni civili è infatti influenzato dalla presenza di numerose coppie non residenti a Bosisio, che scelgono comunque il nostro paese per celebrare la propria unione. Le celebrazioni sono sempre state officiate dal Sindaco Paolo Gilardi in persona o, in alternativa, dall’Assessore Elena Riva. Questo risultato rappresenta per noi motivo di orgoglio, in quanto riflette l’immagine attrattiva che Bosisio Parini ha saputo costruire e mantenere nel tempo.

“Questi numeri non sono solo statistiche, ma rappresentano persone, famiglie, storie di vita – conclude il primo cittadino Gilardi – Come Amministrazione Comunale, continueremo a lavorare per rafforzare i servizi, sostenere le giovani coppie, valorizzare il territorio e rendere Bosisio Parini un luogo sempre più accogliente, solidale e attento ai bisogni di tutte le generazioni”.