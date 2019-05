“I pensionati del Ponte di Annone”, il video di Konrad è un successo

Virale il video di Konrad sui pensionati al cantiere del Ponte di Annone

L’idea? Nata da una fotografia scattata da LeccoNotizie.com

ANNONE – Il ponte di Annone: un evento eccezionale! Per due giorni il cantiere ha attirato l’attenzione di centinaia di curiosi. Se i pensionati, come gli abbonati Rai, hanno sempre un posto in prima fila, non sono mancati i lavoratori in pausa pranzo o semplici passanti che hanno voluto dare un’occhiatina.

Per un paio di giorni insomma ci siamo sentiti tutti un po’ geometri e ingegneri. E così, Konrad il Brianzolo, nome d’arte dell’erbese Corrado Dugo, ha sfoderato la sua geniale e pungente ironia per realizzare l’esilarante video sui pensionati al ponte di Annone.

“L’idea è nata dopo aver visto le fotografie scattate sul cantiere da voi di LeccoNotizie.com, che mi avete girato. Le immagini mi hanno fatto accendere la lampadina: tre pensionati, uno con le braccia dietro la schiena, l’altro con la gamba appoggiata al guard-rail, tutti ad ammirare i lavori”. “Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”, diceva il Perozzi nel film Amici Miei. E così Konrad ha colto la palla al balzo regalandoci una vera e propria perla su uno spaccato di socialità.

Per la cronaca, l’interesse era talmente alto che al momento del varo i sindaci di Annone, Cesana Brianza e Suello hanno fatto da mediatori con gli uomini di Anas per permettere ai propri concittadini di scendere sulla statale 36 per godersi il “momento storico”. Tutto è bene quel che finisce bene: dopo l’applauso liberatorio ognuno è tornato a casa sua con una foto o un video da mostrare!

Di seguito il video virale di Konrad “I pensionati al Ponte di Annone”.