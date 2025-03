I piccoli ciclisti di Cassago imparano le regole della strada con “Sicuri in Sella”

Continua il progetto promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago

CASSAGO BRIANZA – Educare i bambini alla sicurezza stradale fin dalla prima infanzia. È questo l’obiettivo del progetto “Sicuri in Sella”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Giretto di Bulciago, che ha fatto tappa all’Asilo Infantile Visconti di Modrone di Cassago Brianza.

L’iniziativa, attiva da oltre un anno e già realizzata in una decina di scuole del lecchese, ha coinvolto 43 bambini di 5 anni in un’esperienza formativa che ha combinato teoria e pratica. L’attività si è svolta in due fasi: una lezione teorica sull’importanza di indossare il casco e di rispettare il Codice della Strada, seguita da una parte pratica in cui i piccoli hanno potuto sperimentare direttamente ciò che avevano appreso.

All’interno della scuola è stata allestita una pista ciclabile in miniatura, completa di segnaletica stradale, ostacoli, birilli e passaggi pedonali. I bambini, entusiasti all’idea di avere un vero e proprio circuito tutto per loro, hanno affrontato il percorso sotto la guida di un istruttore della Federazione Ciclistica Italiana e di un tecnico dell’Associazione Giretto.

Fondamentale è stato l’utilizzo delle biciclette a spinta, strumenti ideali per sviluppare l’equilibrio e la coordinazione motoria in modo naturale e progressivo, facilitando il passaggio alla bicicletta tradizionale senza bisogno delle rotelle. La lezione ha riscosso grande successo anche grazie alla preziosa collaborazione delle maestre, che hanno supportato attivamente ogni fase del progetto, favorendo la partecipazione e l’interazione dei bambini. A fine attività, ogni partecipante ha ricevuto la Ciclopatente, uno zainetto ad alta visibilità, un campanello per la bicicletta e un manuale sulla guida sicura, per continuare a imparare anche a casa.

L’iniziativa non si ferma qui: il prossimo appuntamento di “Sicuri in Sella” sarà alla Scuola Primaria di Garbagnate Monastero, dove gli alunni potranno approfondire il tema della sicurezza e mettere alla prova le loro abilità su due ruote. Un progetto che si conferma un valido strumento di educazione stradale, capace di coinvolgere e sensibilizzare anche i più piccoli alla mobilità sicura e responsabile.