Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi: torrenti dell’Oggionese in difficoltà a causa della siccità

“Il deflusso delle acque nei due torrenti è ad un livello molto basso, sebbene al momento, fortunatamente, non si registra una situazione di secca”

OGGIONO – La siccità degli ultimi mesi sta mettendo in difficoltà i torrenti dell’Oggionese, anche se la situazione non è, finora, allarmante. Nello specifico, il torrente Bevera, a monte di Molteno, e il torrente Gandaloglio a monte di Oggiono, sono in una situazione di scarsità di acqua, ma non di totale secca. Il deflusso delle acque nei due torrenti è ad un livello molto basso, sebbene al momento, fortunatamente, non si registra una situazione di secca, anche in conseguenza degli acquazzoni delle ultime settimane.

E’ il risultato del monitoraggio dei torrenti dell’Oggionese, realizzato nei giorni scorsi – come avviene periodicamente – dai volontari del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, associazione da sempre attenta alla situazione dei corsi d’acqua del territorio.

Entrando nel dettaglio, il torrente Bevera dalla zona della Moiacchina di Castello Brianza e fino a Molteno, passando per Sirone, vede un deflusso basso. Stessa situazione per il Gandaloglio, da Marconaga di Ello e fino a Molteno, passando per Dolzago e Oggiono.

Resta invece sempre critica la situazione nelle zone in cui il letto e gli argini dei torrenti sono stati, negli scorsi decenni, cementificati, in particolare per il Bevera nel centro di Molteno e per il Gandaloglio nell’area urbana di Dolzago.

Commenta Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”: “Dalle nostre verifiche abbiamo notato una situazione critica dei torrenti Bevera e Gandaloglio, conseguente alla siccità degli ultimi periodi. La situazione non è, finora, di allarme, come invece era avvenuto nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023, quando si era verificata una prolungata siccità che aveva portato i due torrenti in una situazione di secca totale. Ora, abbiamo verificato, vi è comunque un minimo di deflusso delle acque nei due torrenti.

Invece resta purtroppo elevata la criticità nei tratti artificializzati dei due corsi d’acqua: nel tratto urbano di Dolzago – lungo la via Parini di fronte al municipio – il Gandaloglio ‘scompare’, mentre nell’area abitata di Molteno – dalla zona del supermercato e di via Roma – il Bevera è ridotto ad un rigagnolo nel letto di cemento!”.

L’auspicio del nostro Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è che la situazione dei torrenti non peggiori ulteriormente, a causa della scarsità delle precipitazioni e in conseguenza degli interventi di artificializzazione. Con questi ultimi che possono e devono essere evitati per il futuro!