Il Comune di Molteno cerca volontari per i servizi scolastici 2025-2026

Un’opportunità per contribuire alla sicurezza e all’accoglienza dei bambini della Primaria

Iscrizioni entro venerdì 5 settembre

MOLTENO – Sono aperte le candidature per chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo come volontario nella gestione di alcuni servizi legati alla Scuola Primaria, per l’anno scolastico 2025-2026.

Il primo servizio per il quale è possibile offrire la propria disponibilità riguarda l’assistenza all’ingresso della Scuola Primaria. L’impegno è previsto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 8:30, e consiste nella sorveglianza degli alunni e nel presidio dell’attraversamento pedonale prima dell’inizio delle lezioni.

Il secondo servizio riguarda l’assistenza sullo scuolabus, che include la supervisione degli studenti durante il viaggio e l’aiuto nella salita e discesa dal mezzo.

Per la Scuola dell’Infanzia, il servizio di andata si svolge dalle 8:35 alle 9, con partenza dalla Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola”, mentre il ritorno è previsto tra le 15:15 e le 15:35.

Per la Scuola Primaria, i volontari saranno attivi dalle 8 alle 8:30 per l’andata, con partenza dal piazzale delle scuole; il ritorno avverrà dalle 12:30 alle 13 nei giorni di martedì e venerdì, e dalle 15:30 alle 15:50 il lunedì, mercoledì e giovedì. Gli orari potrebbero subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

È possibile mettere a disposizione la propria disponibilità anche per un solo turno settimanale. I volontari saranno assicurati direttamente dal Comune e riceveranno una pettorina identificativa da indossare durante lo svolgimento delle attività.

Chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per i servizi descritti può contattare l’Ufficio Comunale dedicato entro venerdì 5 settembre, utilizzando i seguenti recapiti: protocollo@comune.molteno.lc.it; tel. 031-3573811 (Interno 1, Ufficio Protocollo).