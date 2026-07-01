Il Comune di Rogeno investe nello sport e sui giovani

Al via il bando per sostenere le attività sportive di squadra in età scolare

“Lo sport di squadra è un potente strumento educativo: insegna il rispetto, la collaborazione e il senso di responsabilità”

ROGEDO – L’Amministrazione comunale di Rogeno conferma la propria attenzione verso i giovani e le famiglie con la pubblicazione del bando per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva di squadra rivolta agli alunni della scuola primaria. L’iniziativa è destinata alle famiglie degli alunni residenti a Rogeno che frequentano la scuola primaria “Regina Teodolinda” per l’anno scolastico 2025/2026 e che praticano un’attività sportiva di gruppo riconosciuta.

Il contributo rappresenta un aiuto concreto per sostenere le spese legate alla pratica sportiva, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport sin dalla giovane età, valorizzandone il ruolo educativo, formativo e sociale. Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale comunale, accedendo con SPID o CIE, entro il termine fissato dal bando (ore 12.00 del giorno 18/07/2026).

Con questa misura, l’Amministrazione rafforza una scelta strategica che punta a incentivare lo sport di squadra tra i più giovani, riconoscendone il valore nella crescita personale, nello sviluppo delle relazioni e nel benessere complessivo dei bambini.

“Siamo molto soddisfatti di poter riproporre questo bando – dichiara l’assessore allo Sport Cesare Gerosa – perché rappresenta un investimento concreto sui nostri ragazzi e sulle loro passioni. Lo sport di squadra è un potente strumento educativo: insegna il rispetto, la collaborazione e il senso di responsabilità. Come Amministrazione vogliamo continuare a sostenere le famiglie e promuovere uno stile di vita sano e attivo”.

Soddisfazione anche da parte della delegata all’Istruzione Monica Beretta: “Questo intervento dimostra come scuola e sport possano lavorare insieme per la crescita dei nostri bambini. Aiutare le famiglie significa dare a tutti i ragazzi pari opportunità di partecipazione, favorendo inclusione e socialità. È un segnale importante di attenzione al mondo dell’educazione”.

L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a consultare il bando completo sul sito istituzionale e a presentare la domanda nei tempi previsti.

di seguito il link al sito del comune per ulteriori info: https://www.comune.rogeno.lc.it/it/novita/page/bando-per-l-assegnazione-di-contributi-per-il-sostegno-all-attivita-sportiva-di-squadra-in-eta-scolare