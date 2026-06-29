Il dottor Giancarlo Balestra conclude il proprio servizio: il ringraziamento delle amministrazioni

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a nome dell’intera cittadinanza”

Al suo posto incarico provvisorio alla dott.ssa Micaela Anna Casiraghi

ROGENO – Il Comune di Rogeno, insieme ai Comuni di Bosisio Parini e Cesana Brianza, desidera esprimere un sentito ringraziamento al dottor Giancarlo Balestra, che il prossimo 30 giugno concluderà la propria attività professionale per anzianità di servizio.

Per anni punto di riferimento per il territorio, il dottor Balestra ha svolto la propria attività

principalmente presso l’ambulatorio di Casletto di Rogeno, garantendo assistenza a numerosi cittadini provenienti anche dai Comuni di Rogeno, Bosisio Parini e Cesana Brianza. Pur giungendo al traguardo del pensionamento, il dottor Balestra ha sempre continuato a distinguersi per la sua energia professionale, determinazione e costante attenzione verso i pazienti, qualità che ne hanno caratterizzato l’intero percorso lavorativo.

Le Amministrazioni comunali, nelle persone dei Sindaci Matteo Redaelli (Rogeno), Luisa Airoldi (Cesana Brianza) e Paolo Gilardi (Bosisio Parini), esprimono unanime gratitudine per il prezioso servizio svolto, sottolineando il ruolo fondamentale che il medico di medicina generale rappresenta per la comunità.

A nome del Comune di Rogeno, il Sindaco Matteo Redaelli ha detto: “Quello del medico di medicina generale è, tra le professioni sanitarie, un lavoro che rende particolarmente evidente il grande valore del medico. La “cura” significa prendersi carico delle persone, costruire una vicinanza reale. È una cura che non si limita alla guarigione dalla malattia, ma che accompagna le persone – e spesso anche le loro famiglie – nei momenti inevitabili e talvolta complessi del percorso di salute. Ed è proprio questa dimensione della professione che nel dottor Balestra è sempre stata evidente e per la quale desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a nome dell’intera cittadinanza, unitamente all’augurio di una meritata pensione, pur consapevoli che difficilmente si allontanerà davvero, almeno per ora, dall’impegno nella professione medica”.

In merito alla continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio, si informa che Asst Lecco ha conferito un incarico provvisorio alla dott.ssa Micaela Anna Casiraghi, con decorrenza 1° luglio 2026. La dott.ssa Casiraghi riceverà gli assistiti, previo appuntamento, presso l’ambulatorio situato a Bosisio Parini, in piazza Parini n. 1, garantendo così la prosecuzione del servizio di assistenza sanitaria di prossimità e rispondendo alle legittime preoccupazioni dei cittadini. Le Amministrazioni rinnovano quindi il proprio ringraziamento al dottor Balestra per l’impegno e la dedizione dimostrati in tanti anni di servizio alla comunità, augurandogli il meglio per questa nuova fase della vita.