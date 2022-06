Il Festival Nameless fa il botto: centomila spettatori ad Annone

Chiuso domenica il festival di musica elettronica, bilancio oltre le aspettative

Centomila presenze nei quattro giorni di Nameless. Già annunciata la prossima edizione

LECCO – Si attendevano almeno ottantamila persone, ne sono arrivate ben 100 mila ad Annone nei quattro giorni di Nameless: gli organizzatori del festival, a due giorni dalla chiusura di domenica, tracciano un bilancio di questa edizione che per la prima volta si è svolta in Brianza, tra i comuni di Annone, Molteno e Bosisio.

Dopo due anni di stop forzato, il Namless è tornato sbaragliando ogni record accogliendo partecipanti provenienti non solo dalle altre città italiane ma da altri paesi e addirittura da oltre oceano: U.S.A., Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Canada, Slovacchia, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Olanda sono le nazionalità che hanno composto il pubblico internazionale del festival.

”Quest’edizione è stata particolarmente speciale. La cosa che ci ha reso più felici è stata poter finalmente lasciarsi alle spalle due anni difficili – dichiara Alberto Fumagalli, Ceo di Nameless – Sono stati quattro giorni incredibili, dove artisti italiani e internazionali si sono esibiti su i nostri palchi davanti un pubblico eterogeneo e vastissimo. Siamo orgogliosi perché questa edizione ha richiamato partecipanti anche da moltissimi paesi esteri, oltre che da tutta Italia. Nameless sta crescendo e senza il pubblico che ci ha sempre sostenuto non sarebbe stato possibili”.

Un’edizione che si è svolta senza intoppi né problemi di sicurezza, grazie alla grande attenzione messa dagli organizzatori e dalle istituzioni locali che hanno fatto squadra per la buona riuscita dell’evento. L’evento, inoltre, che fin dalle edizioni in Valsassina a Barzio ha da sempre legato la sua immagine alla naturale bellezza dell’area che lo ha ospitato, ha continuato in questa ultima edizione a dare un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale grazie alla collaborazione con Silea, società pubblica lecchese che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti.

Ora già si guarda al prossimo anno: sui social è stata lanciata la campagna per l’edizione 2023 del Nameless: 2-3-4 giugno per la seconda volta nell’area della Poncia di Annone.