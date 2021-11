Il giornalista Nuzzi ospite del Lions Club Castello Brianza Laghi

Appuntamento giovedì alla Casupola di Bosisio Parini

Tema dell’incontro: “La ‘ndrangheta al Nord (non) esiste”

BOSISIO PARINI – Essere al servizio della propria comunità e del proprio territorio: è con questa finalità che il Lions Club Castello Brianza Laghi ha organizzato per giovedì 18 novembre, presso la propria sede Ristorante La Casupola a Bosisio Parini, l’incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi. L’incontro, moderato da Giancarlo Ferrario, avrà come tema: “La ‘ndrangheta al nord (non) esiste”.

Il “non” tra parentesi è provocatoriamente significativo del taglio che sarà dato alla serata: l’infiltrazione della criminalità organizzata al nord sarà infatti analizzata in quelle dinamiche “nascoste”, per silenzio o per tabù o per reale difficoltà a riconoscerle, che come un fiume carsico attraversano un territorio impadronendosi dello stesso.

La serata è organizzata in intermeeting con i Lions Club Val San Martino, Merate, Valsassina, Lecco San Nicolò e Lecco Host, realizzata grazie al contributo della Banca Credito Cooperativo Valle del Lambro, e finalizzata ad una raccolta fondi per Lions Club International Foundation.

Sarà una serata di informazione, quindi, e di formazione e di servizio, dedicata al mondo produttivo e agli amministratori locali, in un momento estremamente critico e delicato quale il rilancio economico e finanziario della nostra provincia, della Lombardia, dell’Italia, alla luce anche dei fondi che saranno stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Una serata che vorrà infine essere anche un invito a essere resilienti e forti di fronte alle minacce, ancora tristemente attuali, di compenetrazioni criminose nella nostra realtà civile.