Il Lions Club Castello Brianza riconferma il presidente Pietro Galbiati

Valter Sala, Marina Balossi, Lamberto Lietti sono stati riconfermati nei ruoli rispettivamente di vicepresidente, segretario e tesoriere

CASTELLO BRIANZA – Al ristorante La Casupola di Bosisio Parini, mercoledì 26 luglio il Lions Club Castello Brianza Laghi ha celebrato la consegna delle cariche e l’insediamento del suo Consiglio direttivo per il nuovo anno lionistico 2023/2024.

E’ stato riconfermato Presidente Pietro Galbiati: dopo aver ringraziato ad uno ad uno tutti i soci presenti per l’impegno profuso nell’attuare i vari services e per i risultati ottenuti, Galbiati ha voluto condividere una serata programmatica con il Consiglio, che l’Assemblea dei Soci ha eletto questa primavera rinnovando l’incarico ai consiglieri dell’annata trascorsa: Valter Sala (Vicepresidente), Marina Balossi (Segretario), Lamberto Lietti (Tesoriere), Lyda Giordani (Cerimoniere), Monica Colli, Umberto Corti, Pierluigi Donegana, Luigi Pirovano, Emilio Panzeri, Marco Manzoni e Elena Ornaghi.

Alla presenza del Presidente della zona A quarta circoscrizione e socio del Lions Club Val San Martino Luigi Torri, Pietro Galbiati ha tracciato un breve riassunto dei servizi portati avanti nel 2022-2023 e che saranno ripresi e implementati nel corso della annata entrante, da quelli “storici” e ormai consolidati nel tempo, come il supporto al centro La Rosa di Nibionno, il programma con le scuole Sight for Kids e quello sugli abusi sui minori per le scuole elementari del plesso di Oggiono, il comitato New Voices, il sostegno alla Ndugu Zangu Christian Community di Nonno Luigi, la scuola per cani guida Lions, a quelli più recenti come il contributo al frutteto di comunità di Cascina Rapello, il progetto sulle Città visibili (con l’Ordine degli architetti e l’Istituto Medardo Rosso di Lecco), gli eventi culturali estivi in Piazza Alta, finalizzati a finanziare attività educative e sociali dell’Oratorio di Oggiono, e la raccolta fondi per l’Emilia Romagna.