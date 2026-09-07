Il Palio Canoro fa tappa a Bosisio, pomeriggio di musica e divertimento

Adam Michael Pedone e Emma Pulici si distinguono rispettivamente nelle categorie piccole e grandi

18 giovani partecipanti che si sono esibiti in Piazza Precampel. Il 21 novembre la finale a Mandello

BOSISIO PARINI – Grande partecipazione domenica pomeriggio a Bosisio Parini per la tappa del 4° Palio Canoro della Provincia di Lecco, ospitata nella splendida cornice di Piazza Precampel.

È stato un pomeriggio di musica, entusiasmo e divertimento, con 18 giovani partecipanti protagonisti sul palco, divisi in due categorie: i più piccoli, fino agli 11 anni, e i più grandi, fino ai 17 anni. Una bella occasione per mettersi alla prova, esprimere il proprio talento e vivere un’esperienza di musica e condivisione.



A ottenere il punteggio più alto in assoluto è stato, nella categoria dei più piccoli, Adam Michael Pedone, che grazie alla sua esibizione rappresenterà Bosisio Parini alla finale del 21 novembre a Mandello del Lario. Per la categoria dei più grandi si è invece distinta Emma Pulici, protagonista di un’ottima esibizione.

L’Assessore al Turismo Elena Riva commenta: “Siamo molto felici della grande partecipazione di oggi. Eventi come il Palio Canoro ci permettono di valorizzare i giovani, che rappresentano il nostro futuro, dando loro spazio per esprimere passioni e talenti.

Voglio fare i miei complimenti a tutti e 18 i ragazzi che hanno partecipato. Ognuno di loro ha dimostrato entusiasmo, coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco. Al di là del risultato, sono tutti vincitori perché hanno saputo portare sul palco il loro talento e regalare al pubblico un bellissimo pomeriggio. Complimenti ad Adam Michael Pedone per il risultato ottenuto e un grande in bocca al lupo per la finale di Mandello, così come complimenti a Emma Pulici e a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato. Come Amministrazione siamo orgogliosi di poter creare occasioni come questa dedicate ai nostri giovani”.

Grande anche la presenza del pubblico. Molte persone hanno scelto di trascorrere la giornata a Bosisio, approfittando delle rive del lago per prendere il sole e godersi una domenica all’aria aperta.

Il Lago di Pusiano si conferma ancora una volta una forte attrattiva per il territorio, capace di richiamare cittadini dei comuni vicini, famiglie e numerosi turisti e visitatori che scelgono Bosisio per trascorrere il proprio tempo libero. Musica, giovani, lago e turismo: una combinazione vincente che ha regalato a Bosisio Parini un’altra bella giornata di partecipazione, energia e valorizzazione del territorio