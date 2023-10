Il vice parroco di Rogeno è cittadino italiano, la cerimonia in comune

Don Mario Mistry, originario del Bangladesh, da più di 6 anni è vice parroco in paese

Ieri pomeriggio, mercoledì, in comune si è svolta la cerimonia di giuramento

ROGENO – Don Mario Mistry è ufficialmente cittadino italiano. Originario del Bangladesh, Don Mario è ormai un volto noto in paese poiché da più di sei anni è al fianco di Don Gianni dell’Oro in qualità di vice Parroco.

In Italia, però, Don Mario Mistry è arrivato qualche anno prima, ovvero nel 2011. “Sono arrivato in Italia a Erba, sono stato ospite nella Comunità di Don Bassano Pirovano per un anno, poi sono entrato nella parrocchia di Erba come prete nella Comunità Santa Maria Nascente – ha spiegato Don Mario – Successivamente il Vescovo mi ha trasferito da Erba a Rogeno, al fianco di Don Gianni. Qui a Rogeno mi sono sempre trovato bene, la comunità mi è sempre stata vicina”.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre, presso il Municipio di Rogeno, si è tenuta la cerimonia di giuramento, con il conferimento della cittadinanza italiana per mano del primo cittadino Matteo Redaelli.

“Sono felice e orgoglioso di conferire la cittadinanza italiana a Don Mario, in questi anni a Rogeno è diventato una figura di riferimento per l’intera comunità. A lui le congratulazioni per questo importante riconoscimento da parte dell’intera cittadinanza”.

Presente alla cerimonia anche il parroco Don Gianni Dell’Oro che ha dichiarato: “Sono molto contento che è stato raggiunto questo obiettivo di carattere civile – ha spiegato – Don Mario oggi riceve la cittadinanza, dopo aver già ricevuto l’incardinamento come Sacerdote nella Diocesi di Milano”.

Don Mario commosso, ha ringraziato il sindaco e le autorità che gli hanno conferito la cittadinanza italiana per la sua lunga permanenza sul territorio italiano.