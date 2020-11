Influenza. A Oggiono vaccinazioni in municipio con medici e Protezione civile

Oggiono ha messo a disposizione il municipio per le vaccinazioni anti-influenzali

Collaborazione con medici di famiglia e Protezione civile. In due giorni 480 vaccinati

OGGIONO – E’ iniziata venerdì anche a Oggiono la campagna di vaccinazioni contro influenza dedicata agli over 65. L’amministrazione comunale, vista la straordinarietà del momento dovuta all’emergenza sanitaria, ha messo la sala consiliare a disposizione dei medici di famiglia.

“Quest’anno infatti ATS ha invitato le Amministrazioni Comunali a collaborare con i medici di medicina generale per la campagna vaccinale antinfluenzale chiedendo di mettere a disposizione spazi adeguati ed i volontari della Protezione Civile per regolare l’accesso dei pazienti – ha spiegato il sindaco Chiara Narciso – Quattro medici hanno richiesto la nostra collaborazione e tutto si è svolto in modo ordinato ed efficace”.



In questi due giorni si sono svolte le prime giornate di vaccinazioni che hanno coinvolto circa 480 cittadini.

“Colgo l’occasione – ha aggiunto il sindaco – per ringraziare i nostri volontari della Protezione Civile sempre disponibili, gli uffici comunali, i medici e tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno al buon esito dell’iniziativa permettendo così di fornire un servizio efficiente ai cittadini”.

Riguardo all’emergenza Covid, gli ultimi dati (di sabato) dei contagi in paese fanno salire il contatore dei positivi a 141 con 19 nuovi casi di positività al virus e altrettante guarigioni.