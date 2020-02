Konrad il Brianzolo sfida le raffiche, la tempesta di vento sul lago è uno spettacolo

BOSISIO – “E quindi? Quindi quando il lago è così, è uno spettacolo! Sembra mare!”. Così Konrad il Brianzolo chiude il breve video, poco più di un minuto, girato nel pomeriggio di mercoledì sul lago a Bosisio Parini per documentare la forza del vento (e lo spettacolo della natura).

Il vento di ieri ha causato sì danni e disagi ma ha anche indubbiamente regalato atmosfere atipiche e mozzafiato. Konrad (nome d’arte di Corrado Dugo), non ha resistito, sfidando le raffiche con il telefonino in mano per riprendere l’eccezionale momento. Ecco il suo video: