La Cellula Coscioni Lecco apre uno Sportello Biotestamento a Oggiono

Nuovo punto di assistenza gratuita dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Negli uffici comunali di Piazza Garibaldi 14, nella mattinata del secondo sabato del mese, sempre su appuntamento

OGGIONO – Dopo due anni di attività a Lecco, la Cellula locale dell’Associazione Luca Coscioni amplia il proprio Sportello Biotestamento e, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Oggiono, avvia un nuovo punto di assistenza gratuita dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), nel quale è possibile ottenere aiuto nella compilazione e nelle procedure di deposito del cosiddetto “biotestamento” o “testamento biologico”.

Lo sportello nasce per rispondere a un bisogno concreto: molte persone non sanno che il biotestamento esiste ed è un diritto riconosciuto dalla legge, altre hanno difficoltà nel reperire le informazioni su come compilarlo o dove depositarlo. Dal 2017, la legge 219 garantisce a ogni persona maggiorenne la possibilità di indicare in anticipo le proprie volontà su cure e trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di esprimerle, ma questa opportunità rimane ancora largamente inutilizzata, spesso per mancanza di informazione o di supporto pratico.

Dal 2024, la Cellula Coscioni Lecco offre gratuitamente questo servizio presso il Circolo Promessi Sposi di Lecco (Viale Lombardia 7, su appuntamento nella fascia oraria 19.30 – 21). Ora, grazie alla collaborazione con la Città di Oggiono, lo sportello sarà attivo anche presso gli uffici comunali di Piazza Garibaldi 14, nella mattinata del secondo sabato del mese, sempre su appuntamento. Il servizio è completamente gratuito e copre l’intero territorio della provincia di Lecco. Chi necessita di assistenza può chiedere un appuntamento scrivendo una e-mail a: cellulalecco@associazionelucacoscioni.it.

L’apertura del nuovo punto a Oggiono è stata annunciata pubblicamente in occasione dell’incontro “Fine vita e libertà di scelta”, tenutosi presso la Sala Consiliare di Oggiono, che ha rappresentato un incontro molto partecipato e un’occasione per conoscere da vicino cosa sono le DAT, come si redigono e dove si depositano, nonché le evoluzioni normative in materia di morte volontaria medicalmente assistita. La Cellula Coscioni Lecco continuerà a promuovere iniziative analoghe sul territorio provinciale.