La Croce Verde Bosisio cerca nuovi volontari: “Non stare a guardare”

Il prossimo martedì 05 ottobre al via il corso di formazione

Prima dell’inizio del corso Croce Verde ha organizzato due incontri di presentazione

BOSISIO PARINI – “Non stare a guardare”. Questo lo slogan della campagna di Croce Verde per la ricerca di nuovi volontari, in vista della partenza del corso di formazione che

inizierà il prossimo martedì 05 ottobre. Il corso si articola su due moduli: il primo (46 ore) abilita il volontario all’esecuzione dei servizi sanitari semplici (tutti quelli che non hanno carattere di urgenza) e all’utilizzo del defibrillatore; il secondo modulo (80 ore) è

finalizzato all’ottenimento della certificazione di soccorritore esecutore per l’emergenza urgenza.

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale, parte in presenza e parte in modalità remota nel rispetto della normativa Covid. Prima dell’inizio del corso Croce Verde ha organizzato due incontri di presentazione nel corso dei quali verrà illustrata ai candidati volontari l’attività dell’associazione insieme al programma e agli argomenti che saranno trattati nelle lezioni.

Il primo appuntamento è per giovedì 16 settembre presso la sede di Croce Verde a Bosisio Parini in via Cercè 6 alle ore 20.45. Il secondo sabato 25 settembre sempre presso la sede di Croce verde alle ore 17. Per partecipare agli incontri di presentazione, al fine di rispettare i vincoli Covid, è obbligatorio prenotarsi inviando una mail all’indirizzo

formazione@croceverdebosisio.org oppure chiamando in sede la signora Chiara al numero 031865462 (dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì). Per avere ulteriori informazioni sul corso ed essere ricontattati: