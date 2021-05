L’elettrificazione della linea Milano-Lecco via Molteno è nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Fragomeli (PD): “Ottenuti dal governo i 78 milioni necessari. Dopo aver difeso il Besanino, ora è tempo del suo rilancio”

MOLTENO – “La linea ferroviaria del ‘Besanino’ sarà elettrificata. Dopo averne fatto uno degli obiettivi principali del mio mandato parlamentare, ho finalmente ottenuto quanto chiedevo da anni, vale a dire il finanziamento del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Milano-Lecco, via Monza-Molteno. Il programma di riqualificazione è stato infatti inserito tra quelli compresi nel grande Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”

È Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera, ad annunciare l’ottenimento di un risultato, lungamente atteso e di grande rilevanza per tutto il territorio della Brianza.

“Non solo – prosegue l’ex sindaco di Cassago Brianza – ma nel PNRR sarà inserita anche l’elettrificazione della linea Como-Lecco. Un anno fa avevamo ricevuto il via libera al finanziamento della progettazione dell’opera e adesso, insieme alla collega Chiara Braga, abbiamo ottenuto, con il piano del Governo, i 78 milioni di euro necessari per l’intera realizzazione dell’intervento”.

“Per anni mi sono impegnato nella difesa di questa fondamentale rete di trasporto locale insieme ai Comuni monzesi e lecchesi della tratta Milano-Lecco, con il sostegno dei comitati pendolari e, in generale, della popolazione da sempre attenta alle sorti del nostro Besanino. Ora è il tempo del rilancio e della sua definitiva modernizzazione. Colgo quindi l’occasione per ringraziare gli amministratori locali, da sempre in prima linea su questo tema. In particolare, il mio grazie va a Sergio Cazzaniga, ex sindaco di Besana in Brianza: è anche per merito suo che l’elettrificazione del Besanino è diventata una delle sfide principali che mi sono imposto di portare a termine come parlamentare del territorio brianzolo. In ultimo, un grazie anche a Marco Cariboni, presidente della Canottieri Lecco, per l’apporto tecnico e la convinzione sulla sostenibilità dell’opera quando ancora in pochi ci credevano. Da parte mia, continuerò naturalmente a seguire da vicino la questione, ora che l’ultimo passaggio è rappresentato dal recupero delle risorse necessarie”.

Straniero e Orsenigo: “Un ottimo risultato”

“È un ottimo risultato che porterà immensi benefici per i viaggiatori, pendolari e turisti, non solo nelle province di Como e Lecco, ma in tutta la Lombardia”, lo dicono Raffaele Straniero e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, che per primi, in sinergia con i parlamentari del territorio, si sono fatti promotori del progetto con il Governo durante la presente e passata amministrazione.

“L’elettrificazione sta, dunque, per diventare realtà. Il nostro ringraziamento va ovviamente ai due Governi, quello attuale e quello precedente, che hanno accolto la richiesta dei territori, ritenendo l’opera strategica e urgente per la ripresa e lo sviluppo della nostra regione dopo la pandemia” concludono i due consiglieri dem.