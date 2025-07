La tangenzialina di Castello Brianza è realtà: apertura entro fine mese

Ieri sera, mercoledì, il sopralluogo organizzato dalla Provincia di Lecco all’area del cantiere, praticamente ultimato

Con la realizzazione della tangenzialina di Castello, il traffico di attraversamento è stato spostato lontano dal nucleo abitativo delle Cascinette Nere

CASTELLO BRIANZA – Mancano solo i guardrail, poi la tangenzialina di Castello, ovvero il nuovo tratto di Sp 52 creato per mettere in sicurezza l’abitato di Cascinette Nere, sarà realtà. E’ prevista per la fine del mese di luglio l’apertura al traffico della bretella di 600 metri che si innesterà su via Roma, poco prima dell’edicola della Madonna del Carmelo (verso Dolzago) e davanti al negozio di Martingala, evitando che il traffico, anche pesante, di attraversamento del paese, transiti all’interno della strettoia presente nel nucleo abitativo di Cascinette Nere.

L’intervento, costato circa un milione di euro, è stato realizzato dalla Provincia di Lecco attingendo a un finanziamento regionale previsto dalle legge 9 nell’ambito del Piano Lombardia.

Ieri sera, mercoledì, la Provincia di Lecco ha organizzato un sopralluogo all’area di cantiere, ormai praticamente ultimato. A dare il benvenuto la presidente Alessandra Hofmann, accompagnata dal suo vice Mattia Micheli. Presenti anche il sindaco di Castello Aldo Riva, il sottosegretario regionale Mauro Piazza (delegato dall’assessore Claudia Terzi), il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, il progettista Massimiliano Valsecchi, l’ingegner Fabio Valsecchi, dirigente della Provincia di Lecco insieme al Rup Fabio Mauri e Pietro Cerri in rappresentanza della Cerri Costruzioni, a cui l’impresa Emas, aggiudicataria dell’appalto, ha subappaltato l’opera.

L’ingegner Fabio Valsecchi è entrato nei dettagli dell’intervento di adeguamento del calibro stradale della Sp 52, ribadendo l’interesse strategico di questi lavori che vanno a creare un collegamento più funzionale tra Est e Ovest, ovvero tra la SS 342 (Briantea) e la Sp 52.

Il vecchio tracciato della Sp 52 diventerà a fondo cieco, ovvero verrà chiuso in uscita dall’abitato di Cascinette Nere verso Dolzago, obbligando così chi non è diretto in frazione a utilizzare la nuova tangenzialina. “Via Roma diventerà quindi una strada dove i bambini potranno quasi giocare, mentre l’accesso alla bretella è stato agevolato dalla creazione di una rotonda, fondamentale anche per ridurre la velocità delle auto in transito” ha aggiunto Valsecchi. Realizzati anche un tratto di marciapiede verso la zona delle feste e la fermata per gli autobus.

Dal canto suo la presidente Hofmann ha rimarcato la tenacia del suo vice nel portare avanti l’opera pubblica, parlando di un esempio di buona amministrazione: “Una strada provinciale deve avere determinate caratteristiche e prima qui non c’erano”. Tirato in causa, Mattia Micheli ha ricordato come questa variante fosse da tempo prevista nei documenti della Provincia riconoscendo l’impegno profuso da Antonello Formenti (già consigliere regionale e prima sindaco di Castello) per la messa in sicurezza dell’abitato di Cascinette Nere. “Questi lavori sono la dimostrazione che la collaborazione tra enti porta frutti” ha concluso riconoscendo l’importanza del Piano Lombardia ed esprimendo l’auspicio che le Province, da anni ormai depotenziate, possano tornare a contare.

Si è detto soddisfatto anche il sindaco Aldo Riva: “Vediamo concludersi un’opera prevista nel Pgt, impreziosita anche dalla realizzazione della rotatoria di innesto e del marciapiede che collega a Prestabbio. Mi ricordo che quando si è iniziato a parlare di questa nuova strada, la popolazione era scettica. Ora tutti invece mi chiedono quando apre la tangenzialina perché ne stanno capendo l’importanza”.

Infine il sottosegretario regionale Mauro Piazza ha ribadito l’importanza del piano Lombardia: “Bene che questo intervento, che porterà benefici in termini di sicurezza, sia stato finanziato dalla Regione, ma ci piacerebbe che le Province tornassero ad avere capacità economica”.

L’apertura del nuovo tratto di Sp 52 è prevista per fine luglio: lunedì prossimo, 21 luglio, inizierà la posa dei guardrail e per ultimo si procederà alla chiusura di via Roma nel punto in cui la vecchia provinciale diventerà una strada a fondo cieco.