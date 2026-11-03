“L’amore non lascia lividi”, Dolzago si colora di rosso contro la violenza sulle donne

Flash mob e case tinte di rosso a Dolzago in occasione del 25 novembre

“Insieme per una società più sicura e rispettosa”

DOLZAGO- In occasione del mese dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, Dolzago si prepara a lanciare un segnale forte e condiviso. Il Gruppo Cultura Dolzago, con il patrocinio del Comune guidato dal Sindaco Paolo Lanfranchi, ha organizzato due appuntamenti per coinvolgere l’intera comunità.

Il flash mob “L’amore non lascia lividi“ è il primo appuntamento fissato per domenica 15 novembre, alle ore 11:15 in Piazza della Repubblica. Un momento di ritrovo pubblico per ribadire insieme che la violenza di genere non è un fatto privato, ma una responsabilità che riguarda tutti.

L’invito a partecipare è aperto all’intera cittadinanza: famiglie, associazioni e singoli cittadini. È possibile confermare la propria partecipazione al numero 331 4037670.

L’iniziativa proseguirà poi per l’intera settimana del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questi giorni, le cittadine e i cittadini sono chiamati a tingere le proprie case di rosso esponendom abiti, tovaglie, candele o drappi di questo colore.

L’obiettivo è quello di rendere visibile a colpo d’occhio la vicinanza alle comunità di donne che subiscono violenza. Sarà inoltre possibile condividere gli scatti delle proprie case taggando su Instagram il Gruppo Cultura di Dolzago @DOLZAGOE20

Il messaggio che accompagna l’intera campagna e promosso dal Sindaco Paolo Lanfranchi, “La violenza non è mai colpa tua. Insieme possiamo costruire una società più sicura, giusta e rispettosa” vuole rimarcare l’importanza dell’unione nella lotta contro la violenza sulle donne per la costruzione di un futuro migliore.