Lario Reti Holding. A Oggiono iniziati i lavori per il rinnovo delle reti idriche in via Parini

L’intervento rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture idriche

I lavori garantiscono maggiore efficienza del servizio e un impatto positivo sull’ambiente

OGGIONO – Hanno preso il via i lavori per la sostituzione delle reti idriche e la separazione delle acque meteoriche da quelle fognarie in via Parini. L’intervento, del valore di circa 353 mila euro, di cui 140 mila stanziati grazie a una convenzione con il comune di Oggiono, segna un passo importante nel miglioramento delle infrastrutture idriche comunali, assicurando una maggiore efficienza del servizio e generando un impatto positivo sull’ambiente.

L’intervento prevede la sostituzione della rete di acquedotto e la separazione della rete fognaria, attualmente mista, in due distinte linee: bianca (per le acque meteoriche) e nera (per i reflui fognari). Questi lavori si rendono indispensabili a causa dell’obsolescenza delle attuali condotte, che nel corso degli anni hanno necessitato di frequenti interventi di manutenzione.

In un’ottica di progressiva separazione delle reti fognarie, verrà installata una nuova condotta esclusivamente destinata alle acque nere, per una lunghezza superiore ai 400 metri. L’attuale condotta mista, costituita da un canale in calcestruzzo ormai deteriorato, sarà dismessa e sostituita da una nuova tubazione per le acque bianche. Inoltre, saranno adeguati tutti gli allacciamenti lungo il tracciato.

“Sfruttando gli scavi necessari per lo sdoppiamento delle reti fognarie, l’acquedotto sarà completamente rinnovato con l’installazione di una nuova tubazione moderna e resistente, in grado di garantire un servizio più affidabile e sicuro. I lavori interesseranno un tratto di oltre 160 metri lungo via Parini” spiegano dalla società Lario Reti Holding.

I lavori si concluderanno entro la primavera e, dopo il necessario periodo di assestamento del manto stradale, verranno effettuati i ripristini definitivi, in linea con il progetto di riqualificazione della pavimentazione stradale previsto per l’area, a cui questo intervento è strettamente collegato.