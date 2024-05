Lario Reti Holding: inaugurato l’erogatore d’acqua alla primaria di Nibionno

Impianto installato nella cornice del progetto “Acqua ControCorrente”

“L’introduzione di nuovi erogatori ha come obiettivo primario quello di un’educazione collettiva sull’uso e al risparmio dell’acqua”

NIBIONNO – E’ stato inaugurato l’erogatore di acqua di rete presso la scuola primaria Bruno Munari in Via Conciliazione. L’impianto è stato installato da Lario Reti Holding nella cornice del progetto “Acqua ControCorrente”, un progetto di sensibilizzazione sui temi della promozione dell’acqua pubblica e della lotta alla “cultura dell’usa e getta”, dedicato a studenti, atleti e frequentanti di biblioteche e municipi della provincia di Lecco, attraverso l’installazione gratuita di erogatori di acqua di rete.

“L’introduzione di nuovi erogatori in aree pubbliche come il palazzo comunale, la scuola e la palestra ha avuto come obiettivo primario quello di un’educazione collettiva sull’uso e al risparmio di un bene primario come l’acqua – aggiunge Laura Di Terlizzi, sindaco di Nibionno -. Per questa ragione, esprimo profondo apprezzamento nei confronti dell’ente erogatore di acqua di riferimento della nostra zona Lario Reti Holding e un ringraziamento particolare al Presidente Lelio Cavalier e al Direttore Dott. Vincenzo Lombardo per aver appoggiato questa richiesta del nostro Comune”.

“Credo che in questo contesto, il ruolo delle comunità locali sia importante per amplificare il messaggio di prospettiva e di sensibilizzazione del genere umano nei confronti dell’utilizzo consapevole e del ‘non spreco’ di un bene essenziale come l’acqua, questo messaggio da trasmettere soprattutto nelle scuole e nelle palestre a tutte le giovani generazioni. I macchinari installati erogano l’acqua di rete così come viene fornita da Lario Reti Holding e non effettuano alcun tipo di trattamento dell’acqua, se non un passaggio attraverso una cartuccia a carboni attivi per ridurre il sapore e l’odore di cloro. La scelta di non installare alcun trattamento è strategica per Lario Reti Holding: l’acqua di rete è già naturalmente buona, sicura e controllata” conclude così Laura Di Terlizzi.