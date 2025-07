Lario Reti Holding migliora l’acquedotto di Nibionno

Ottimizzazione della rete con tecnologie avanzate e controllo delle pressioni

Un investimento complessivo pari a circa 300 mila euro

NIBIONNO – Il Comune di Nibionno è interessato da un importante intervento di Lario Reti Holding volto a migliorare le infrastrutture dell’acquedotto, con particolare attenzione alla regolazione delle pressioni idriche sul territorio.

Questi interventi fanno parte di un più ampio progetto dedicato alla ricerca delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti idriche nella provincia di Lecco. Grazie al sostegno dei fondi PNRR, Lario Reti Holding ha condotto un’analisi approfondita basata sulla modellazione idraulica e sul monitoraggio dei transitori di pressione, che ha permesso di individuare alcune criticità nell’attuale configurazione dell’acquedotto di Nibionno.

Lo studio della rete ha evidenziato criticità nelle zone di Tabiago e Cibrone, in particolare nelle aree adiacenti al serbatoio Cibrone. Per risolvere tali problematiche, la rete verrà suddivisa in tre zone a pressione controllata. A tal fine, sono stati realizzati cinque nuovi punti di alimentazione della rete, che fungeranno anche da regolatori di pressione.

“La gestione della pressione sarà affidata a elettrovalvole di ultima generazione, capaci di monitorare in tempo reale i parametri di processo, quali pressione e portata. Inoltre, sono stati potenziati alcuni tratti strategici delle tubazioni, mentre è prevista la dismissione del serbatoio Cibrone, la cui posizione ne rendeva difficile la gestione e la manutenzione” spiegano da Lario Reti Holding.

Le opere infrastrutturali appena concluse consentiranno ora di avviare la regolazione delle pressioni, garantendo il rispetto dei valori minimi contrattuali, fissati a 2 bar (equivalenti a 20 metri di colonna d’acqua), come previsto dalla Carta del Servizio (www.larioreti.it/servizio-clienti/carta-del-servizio/). “Questi interventi miglioreranno l’efficienza complessiva della rete, riducendo il rischio di guasti e disservizi, a vantaggio di tutti gli utenti” dichiarano da Lario Reti Holding.

Per qualsiasi dubbio relativo alle attività di regolazione delle pressioni, è possibile consultare la pagina delle Domande Frequenti disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo: www.larioreti.it/riduzione-pressioni

L’investimento, del valore complessivo di circa 300 mila euro e interamente finanziato dal PNRR, rientra tra gli interventi previsti per l’efficientamento e il controllo della rete.