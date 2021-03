Cantiere notturno di Anas sulla Statale 36 all’altezza di Nibionno

La superstrada chiuderà giovedì dalle 22 fino alle 3 in entrambe le direzioni. Traffico deviato

NIBIONNO – Per effettuare la rimozione della linea elettrica aerea lungo la rete di competenza, Anas ha programmato delle limitazioni lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Nibionno in provincia di Lecco.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 33,450 al km 32,000, in entrambe le direzioni, dalle ore 22 di giovedi 11 marzo fino alle ore 3 del giorno successivo.

Il traffico diretto in direzione Lecco sarà deviato al km 32,100 (svincolo di Gaggio) lungo le S.C. Papa Giovanni XXIII, Luigi Cadorna, Conciliazione e S.P. 342 e rientro in statale al Km 33,430 (svincolo di Nibionno), mentre il traffico diretto in direzione Milano, sarà deviata al km 33,450 (svincolo di Nibionno) lungo la S.P. 342 e S.C. Località Gaggio e rientro in statale al Km 32,000 (svincolo di Gaggio).