Lions Club Castello Brianza Laghi: Marco Manzoni è il nuovo presidente

La cerimonia di scambio degli incarichi con il passaggio della campana si è tenuta giovedì scorso

Marco Manzoni subentra a Marina Balossi: “Le priorità sono l’apertura del Lions Club Castello Brianza Laghi alla comunità e il progetto Cani guida”

CASTELLO BRIANZA – Marco Manzoni è il nuovo presidente del Lions Club Castello Brianza Laghi. Giovedì scorso, 2 luglio, la splendida cornice del ristorante Green di Annone di Brianza ha fatto da sfondo alla tradizionale cerimonia dello scambio degli incarichi e del passaggio della campana del Lions Club Castello Brianza Laghi. L’evento, che si rinnova annualmente, segna ufficialmente il cambio della guardia e l’inizio del nuovo anno lionistico: il presidente uscente Marina Balossi ha affidato la guida del club al subentrante Marco Manzoni. Presenti Umberto Filippi, presidente di zona; Luigi Torri, presidente di circoscrizione e Chiara Narciso, sindaca di Oggiono ,oltre ai soci.

Il saluto della presidente uscente Marina Balossi

Nel suo discorso di commiato, Marina Balossi ha ripercorso i dodici mesi del suo mandato, rivolgendo un caloroso ringraziamento al consiglio direttivo e a tutti i membri del club per lo straordinario impegno profuso. L’annata appena conclusa ha confermato la grande vivacità del Lions Club Castello Brianza Laghi, promotore di numerosissimi interventi concreti a forte impatto locale e internazionale.

Tra i progetti di maggior rilievo spiccano le iniziative dedicate al mondo della scuola e dei giovani, come la borsa di viaggio istituita alla memoria di Simona Mauri per gli studenti meritevoli dell’Istituto Bachelet di Oggiono, il progetto “Porcospini” per la prevenzione e il contrasto dell’abuso sui minori nel comprensorio oggionese, la donazione del service “Kairos” alla scuola dell’infanzia di Colle Brianza e il celebre concorso “Poster per la Pace” che ha coinvolto l’ICS Oggiono.

Di fondamentale importanza è stato anche il fronte della salute e dell’assistenza sociale: il club si è distinto per il service “Occhio ai bimbi” (dedicato allo screening precoce dell’ambliopia nei più piccoli) e per la serata di raccolta fondi “Pennellate d’Autismo”. La solidarietà attiva si è poi tradotta nel supporto quotidiano alle famiglie fragili attraverso la colletta per il Banco Alimentare a Oggiono, l’iniziativa natalizia delle “Scatole del Sorriso” e la distribuzione di pasti in sinergia con i City Angels di Lecco.

Infine, l’attenzione del club è stata rivolta anche al tessuto culturale e alle micro-emergenze del territorio, grazie al torneo di Burraco a favore del piccolo Vittorio, al contributo per il nuovo murales del campetto da basket di Ello e ai sostegni continuativi destinati alla Caritas e alla Parrocchia di Sant’Eufemia per l’importante restauro del polittico di Marco d’Oggiono.

Le linee di mandato di Marco Manzoni

Dopo il formale passaggio della spilla presidenziale, ha preso la parola il neo presidente Marco Manzoni, già sindaco di Colle Brianza. Nel delineare le linee programmatiche del suo mandato, Manzoni ha espresso la volontà di muoversi nel segno della continuità con il passato, ma prestando attenzione alle nuove esigenze e sensibilità espresse dal territorio.

Nel suo discorso d’insediamento, il neo presidente ha voluto sottolineare con forza due pilastri strategici per la nuova annata, ovvero il progetto Cani Guida e l’apertura alla comunità. Nel primo caso si tratta di un’iniziativa dal profondo valore sociale ed etico, fiore all’occhiello del mondo lionistico, che continuerà a essere sostenuta e valorizzata con assoluta convinzione. La seconda priorità sarà rivolta a rendere il Lions Club Castello Brianza Laghi un punto di riferimento sempre più accessibile, dialogante e sinergico, capace di fare rete in modo costante con la cittadinanza, le istituzioni locali e le diverse realtà associative del territorio.

La serata si è conclusa con il tradizionale e suggestivo tocco di campana da parte del presidente Marco Manzoni, che ha sancito l’avvio ufficiale delle attività del nuovo anno sociale tra i calorosi applausi e gli auguri di buon lavoro espressi da tutti i presenti.