Il Service Ambliopia del Lions Club Lecco a Cesana Brianza

Coinvolti i bimbi della scuola dell’Infanzia: 57 quelli sottoposti a screening e visita

CESANA BRIANZA – Mercoledì scorso il Lions Club Lecco Host ha portato a termine con successo il Service Ambliopia presso la Scuola dell’Infanzia G. Redaelli di Cesana Brianza. 75 bambini iscritti alla scuola hanno tutti firmato il consenso alla visita, che poi con le varie assenze sono diventati 57 sono stati tutti visitati e effettuato lo screening 0 da un ortottista bergamasco che ha offerto la sua opera per questo importante service.

La visita

I Lions presenti hanno aiutato il dottore nella gestione dei bambini delle schede e della logistica rimanendo all’asilo dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00. I bimbi divisi in Piccoli, Mezzani e Grandi si sono alternati e fare la visita comportandosi in maniera eccezionale, tutti bravissimi, nessun lamento o pianto, solo qualche piccola ritrosia subito gestita e appianata da tutti noi e dalla Dirigente scolastica sempre presente. Durante la mattina abbiamo avuto anche il piacere della visita del Presidente della scuola dell’infanzia.

I risultati

I risultati ottenuti sono nella media e quindi 57 bambini sottoposti a screening: 51 risultati verdi e quindi che non necessitano di una visita oculistica a breve anche se è consigliata la visita approfondita in età di scuola elementare; 1 risultato giallo e quindi a rischio e il bambino deve essere accompagnato dall’oculista; 5 risultati rossi che necessitano di vista oculistica al più presto per poter correggere il difetto riscontrato. Alla fine gli elenchi, dotati di numerazione per proteggere la privacy dei bambini, e il risultato degli esami sono stati consegnati alla Direttrice Scolastica che consegnerà a tutti i genitori allegando una piccola spiegazione del lavoro fatto e del risultato ottenuto. Un service utile, fatto sui bambini, in un clima eccezionale e che ci ha impegnato più sotto il profilo umano che lavorativo.