“mARTEdì”, il nuovo progetto del doposcuola di Rogeno

“Oltre la campanella”, il bando che ha reso possibile l’iniziativa per arricchire le attività rivolte ai bambini

Il progetto in collaborazione con l’Amministrazione comunale

ROGENO – Parte “mARTEdì”, il servizio che arricchisce il doposcuola. Insieme alle attività che si svolgono nei pomeriggi del martedì e venerdì, verrà affiancato il nuovo progetto che nasce da una collaborazione della scuola primaria con l’Amministrazione comunale.

Il progetto è possibile grazie alla partecipazione al bando “Oltre la campanella” ed è possibile grazie ad un accordo tra scuola e Giunta. L’iniziativa partirà nei prossimi giorni.

In Consiglio comunale inoltre è stata approvata la variazione di bilancio che comprende la quota di cofinanziamento del Comune.

La consigliera delegata all’Istruzione, Monica Beretta commenta: “Questo progetto è soprattutto il risultato di un bel lavoro di squadra. Ringrazio il dirigente Marco Magni e le insegnanti della scuola primaria, che fin dall’inizio hanno dimostrato grande disponibilità e hanno dato un contributo importante di idee e proposte. Lavorando insieme possiamo fare in modo che il pomeriggio non sia semplicemente un tempo dopo la scuola, ma diventi sempre più un’occasione per arricchire e proseguire il percorso educativo dei nostri bambini”.

Il progetto porta avanti l’esperienza già iniziata negli scorsi anni, consolidata da laboratori condotti da personale specializzato, attività educative integrative e un maggiore coordinamento con gli insegnanti. L’obiettivo di “mARTEdì” è quello di proseguire con una continuità tra il lavoro che viene svolto in classe al mattino e le attività del pomeriggio, dando la possibilità di avere un accompagnamento più attento a tutti quei bambini che necessitano di consolidare gli apprendimenti e costruire una maggiore autonomia.

“La collaborazione con la scuola rappresenta un investimento concreto sui nostri bambini e sulle famiglie. Mettere insieme risorse e competenze ci permette di migliorare un servizio importante per la comunità e di offrire ai ragazzi nuove opportunità educative” dichiara il Sindaco, Matteo Redaelli.