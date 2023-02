Maschere, balli e allegria. Il Carnevale di Oggiono fa il pienone

Il ritorno della grande sfilata di Carnevale dopo il Covid

Oltre seicento figuranti hanno animato le strade della città, entusiasmando il pubblico

OGGIONO – Che spettacolo il Carnevale Oggionese! Nel pomeriggio di oggi, domenica, la sfilata allegorica organizzata da Pro Loco e Comune ha animato la città dopo tre anni di assenza a causa del Covid. Una festa di colori e musica ancora più sentita dai tantissimi cittadini, in particolare famiglie con bambini, che hanno assistito al corteo, partito alle 14 da Viale Vittoria.

Un ritorno in grande stile per il carnevale di Oggiono, uno dei più importanti in provincia: alla sfilata hanno partecipato cinque carri e una ventina di gruppi, per un totale di oltre seicento figuranti.

Tra i temi scelti per i carri Mercoledì Addams, Grease, l’omaggio a Freddie Mercury e ai Queen, la pazza fattoria, Harry Potter e Star Wars. Balli ed esibizioni musicali, rigorosamente in maschera, hanno accompagnato il corteo coinvolgendo il pubblico, numeroso ed entusiasta.

Al termine della sfilata, sempre in Piazza Vittoria, la giuria, composta anche dai giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi, ha nominato e premiato i vincitori per il miglior carro.



“Il grazie – ha fatto sapere il sindaco di Oggiono Chiara Narciso – va soprattutto alla Pro Loco, motore dell’iniziativa, alle associazioni e ai volontari che hanno servizio per la buona riuscita dell’evento, dalla protezione civile all’associazione carabinieri, e alla Polizia Locale. Il nostro Carnevale vanta una tradizione decennale ed è riferimento per tutto il territorio, dopo tre anni senza siamo stati felici di averlo festeggiato a dovere”.

