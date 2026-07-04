Melomerito: a Barzago grande successo per l’edizione 2026

Bilancio positivo per la tre giorni di festa: centinaia di presenze all’Area feste

I fondi racconti per sostenere il progetto di ristrutturazione dell’oratorio

BARZAGO – È calato il sipario sull’edizione 2026 di #melomerito, ma l’entusiasmo e l’energia che hanno accompagnato i tre giorni dell’evento benefico di Barzago non accennano a spegnersi.

Il weekend scorso ha regalato davvero tante emozioni e momenti di sano e puro divertimento alle centinaia di persone che hanno raggiunto l’Area feste: l’obiettivo era uno solo, raccogliere fondi utili alla ristrutturazione dell’oratorio.

Dall’associazione #melomerito arrivano i più sentiti ringraziamenti ai volontari, agli sponsor dell’evento, agli ospiti che si sono esibiti con le loro performance, a tutti coloro che nei mesi scorsi hanno dato il loro contributo affinché l’iniziativa avesse successo. E così è stato: ora si pensa già all’edizione dell’anno prossimo, che sarà ancora più sorprendente.