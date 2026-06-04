MFL STEM Academy, studenti alla scoperta dell’elettricità e dell’innovazione industriale

Circa 100 studenti delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Molteno hanno partecipato a laboratori pratici e visite aziendali presso Mario Frigerio Spa

Un laboratorio dedicato ai cavi elettrici, ai circuiti e alle tecnologie del futuro

MOLTENO – Una giornata tra scienza, tecnologia e innovazione per avvicinare i più giovani al mondo delle discipline STEM. Si è svolto nella sede di Molteno di Mario Frigerio Spa il quarto e ultimo appuntamento della MFL STEM Academy, il progetto di divulgazione scientifica sostenuto dall’azienda lecchese e coordinato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Il laboratorio, intitolato “I cavi nel mondo e l’elettricità”, ha coinvolto gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Molteno, provenienti dalle scuole primarie di Garbagnate Monastero, Molteno, Rogeno e Sirone.

L’iniziativa, curata dall’ingegner Lucia Frigerio, Executive Vice-President di Mario Frigerio Spa, ha proposto un percorso articolato in momenti formativi e attività pratiche per permettere agli studenti di conoscere da vicino il mondo dell’energia elettrica, dei processi industriali e delle nuove tecnologie.

Durante la prima parte della giornata, i bambini hanno approfondito il ruolo dei cavi nella trasmissione dell’energia e alcune fasi della lavorazione dei fili metallici. Attraverso una prova pratica ispirata ai processi di cordatura del rame, hanno potuto sperimentare direttamente alcune dinamiche produttive.

Successivamente l’attenzione si è spostata sui principi fondamentali dell’elettricità. Gli studenti hanno scoperto il funzionamento dei circuiti elettrici e il ruolo delle particelle che compongono l’atomo, consolidando le conoscenze attraverso attività interattive e momenti di verifica dal carattere ludico.

La giornata si è conclusa con una visita ai reparti produttivi dell’azienda, durante la quale i ragazzi hanno seguito il percorso di realizzazione di un macchinario industriale, dalla progettazione alla produzione, passando per le soluzioni di automazione avanzata. Gli studenti hanno inoltre incontrato diversi professionisti dell’azienda e approfondito il tema dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale applicata all’industria.

Particolare interesse ha suscitato la dimostrazione di un’applicazione Industrial IoT sviluppata da Mario Frigerio, che ha consentito ai giovani partecipanti di comprendere in modo semplice e immediato le potenzialità delle tecnologie connesse all’industria del futuro.

“Siamo alla quarta edizione della MFL STEM Academy e ogni anno è sempre emozionante aprire le porte a circa cento bambini delle scuole del territorio – ha commentato Lucia Frigerio –. Con questo progetto vogliamo aiutare i ragazzi a esprimere il proprio potenziale e avvicinarli alle discipline STEM, mostrando quanto possano essere concrete, utili e stimolanti”.

Soddisfazione anche da parte del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. “Questa iniziativa ci ricorda quanto sia importante offrire ai giovani opportunità concrete per avvicinarsi alla scienza in maniera coinvolgente e partecipativa – ha sottolineato il prorettore Marco Tarabini –. La collaborazione tra scuola, università e impresa rappresenta uno strumento fondamentale per sviluppare competenze, creatività e capacità di problem solving nelle nuove generazioni”.