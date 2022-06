La riqualificazione di Villa Rosa a Molteno potrà vantare di un importante contributo

Il sindaco: “Con questo, superiamo 2,5 milioni di finanziamenti percepiti in tre anni”

MOLTENO – Ulteriore importante contributo quello percepito dal Comune di Molteno che ha ottenuto 49.166 euro. Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Chiarella.

Si tratta del contributo statale agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

“Su oltre 12000 domande presentate, sono state ammesse 1700 domande tra cui quella del Comune di Molteno – spiega il primo cittadino – che ha ad oggetto il progetto di riqualificazione del parco di Villa Rosa: vialetti e caditoie; bagni; impianto di illuminazione; impianto di video-sorveglianza”.



“E con questo contributo – aggiunge Chiarella – in questi primi tre anni di amministrazione, superiamo oltre 2,5 milioni di euro di finanziamenti percepiti!”