Molteno e Rogeno varano pattuglie serali della PL per contrastare i furti in casa

Avviato il piano straordinario nelle serate invernali dopo la convenzione del luglio 2025

Le amministrazioni esprimono soddisfazione: “Un segnale concreto di attenzione verso i cittadini”

ROGENO – Il nuovo comando della Polizia Locale di Molteno e Rogeno, nato dalla convenzione operativa avviata nel luglio 2025, ha messo in campo un piano straordinario di pattugliamenti serali per contrastare l’aumento dei furti nelle abitazioni. L’iniziativa arriva in un periodo dell’anno in cui il rischio di intrusioni cresce sensibilmente: le giornate più corte e le festività imminenti lasciano spesso le case vuote nelle ore serali, quando molti residenti devono ancora rientrare dal lavoro.

Il servizio unificato può oggi contare su quattro agenti supportati da collaboratori esterni. Una struttura snella ma ritenuta adeguata a garantire copertura continuativa dal lunedì al venerdì durante l’orario lavorativo, oltre al presidio del sabato mattina. A questo si aggiungono gli interventi straordinari fino a tarda sera, già attivati nella fase invernale, che mirano a scoraggiare i malintenzionati e aumentare la percezione di sicurezza nei quartieri.

Le due Amministrazioni comunali non nascondono la propria soddisfazione per un modello di cooperazione che – sottolineano – “rafforza la sicurezza sul territorio e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini”. Un commento che fotografa la volontà condivisa di proseguire su questa strada.

Guardando al 2026, infatti, sono già stati programmati interventi aggiuntivi per migliorare i servizi alla popolazione e accrescere ulteriormente la sicurezza dei territori di Rogeno e Molteno. Un impegno che, nelle intenzioni delle Amministrazioni, vuole tradursi in una presenza sempre più capillare e in un presidio costante, capace di rispondere a un’esigenza sentita dalla comunità locale.