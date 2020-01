Molteno, gli abeti di Natale? Il Comune li ‘salva’ piantandoli

Il Comune di Molteno ritira gli abeti o altri alberi utilizzati nelle feste natalizie

Il sindaco Chiarella: “Li pianteremo in un’area verde pubblica”

MOLTENO – Come dice il detto, l’Epifania tutte le feste si porta via e così anche gli addobbi natalizi in questi giorni saranno rimossi dalle case dei lecchesi.

Tempo quindi anche di ‘smontare’ l’albero di Natale e c’è chi ha preferito, a finti alberelli, abeti veri da abbellire per le feste natalizie.

Che fine faranno? Il Comune di Molteno ha deciso di lanciare un’iniziativa per recuperarli.

“Hai utilizzato un abete vero o comunque un altro albero per il tuo Natale? Non sai dove metterlo? Portalo in Municipio, lo pianteremo in un’area verde pubblica!” è il messaggio diffuso martedì dal sindaco Giuseppe Chiarella.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Molteno